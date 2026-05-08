Σοκ στο Ηράκλειο: Νταής βρήκε την πρώην σύντροφό του μέσα σε καφετέρια και την ξυλοκόπησε (vid)

Πανικός επικράτησε σε καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του μπροστά σε πελάτες και εργαζόμενους.

Σκηνές βίας που πάγωσαν όσους βρίσκονταν μέσα σε καφετέρια στο Ηράκλειο εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του μπροστά σε πελάτες και εργαζόμενους του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που ήρθε στη δημοσιότητα από τοπικά μέσα, η νεαρή γυναίκα είχε μπει μόνη της στην καφετέρια, όταν λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να την ακολούθησε μέχρι το σημείο.

Η επίθεση μέσα στην καφετέρια

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε. Ο άνδρας την άρπαξε βίαια από τον αυχένα και τα μαλλιά, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες της έκανε κεφαλοκλείδωμα και την έριξε στο πάτωμα μπροστά στους έντρομους θαμώνες.

Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, χτυπώντας τον και φωνάζοντας για βοήθεια, ενώ οι κραυγές της ακούγονταν μέχρι τον δρόμο. Το βίντεο δείχνει τον δράστη να την κρατά από τον λαιμό και το χέρι, σέρνοντάς τη για λίγα μέτρα μέσα στον χώρο της καφετέριας.

Η αντίδραση της νεαρής και οι φωνές φαίνεται πως τον ανάγκασαν τελικά να την αφήσει, πριν απομακρυνθεί γρήγορα από το κατάστημα.

Καθοριστικός ο ρόλος αστυνομικού εκτός υπηρεσίας

Αμέσως μετά το περιστατικό, αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την Αστυνομία, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στην περιοχή για καφέ.

Οι εργαζόμενοι του καταστήματος, γνωρίζοντας την ιδιότητά του, του έδειξαν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Ο αστυνομικός βγήκε αμέσως στον δρόμο αναζητώντας τον δράστη και λίγο αργότερα τον εντόπισε να κινείται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Τον αναγνώρισε από το υλικό που είχε μόλις παρακολουθήσει και προχώρησε στη σύλληψή του μαζί με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν ήδη φτάσει στο σημείο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς η επίθεση σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, μπροστά σε κόσμο, μέσα σε έναν χώρο γεμάτο πελάτες.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλες τις συνθήκες του επεισοδίου, ενώ το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της έρευνας.

