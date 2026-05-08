Aquarius Extra: Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που δοκιμάζει τα νέα ποτά της Coca-Cola χωρίς καφεΐνη

Η Ισπανία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου η Coca-Cola λανσάρει τη νέα σειρά ποτών Aquarius Extra, επεκτείνοντας τη στρατηγική της στην κατηγορία των λειτουργικών ροφημάτων και της καθημερινής ευεξίας.

Η νέα σειρά της Aquarius, που ανήκει στην The Coca-Cola Company, έχει ήδη αρχίσει να διατίθεται σε αλυσίδες λιανικής και σούπερ μάρκετ της ισπανικής αγοράς, σηματοδοτώντας μία ακόμη κίνηση της πολυεθνικής προς προϊόντα με προστιθέμενη αξία και χαμηλές θερμίδες.

Το Aquarius Extra παρουσιάζεται σε δύο νέες γεύσεις (Μήλο-Ακτινίδιο και Ρόδι-Ακάι) και στοχεύει σε καταναλωτές που αναζητούν επιλογές ενυδάτωσης συνδεδεμένες με την ευεξία και την καθημερινή ισορροπία.

Η εταιρεία επενδύει σε μια αγορά που εμφανίζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, καθώς ο κλάδος των ποτών ενυδάτωσης καταγράφει αύξηση 12,3% σε αξία. Το νέο λανσάρισμα ακολουθεί την επιτυχία προηγούμενων προϊόντων της μάρκας, όπως το Aquarius Red Peach.

Τι περιέχει το νέο Aquarius Extra

Η νέα σύνθεση συνδυάζει τα μεταλλικά άλατα που χαρακτηρίζουν την Aquarius με βιταμίνες Β3, Β5 και Β6, οι οποίες συμβάλλουν στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας και στη μείωση της κόπωσης. Παράλληλα, περιλαμβάνει τζίνσενγκ, στοιχείο που ενισχύει τον wellness χαρακτήρα του προϊόντος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ποτό δεν περιέχει καφεΐνη και δεν ανήκει στην κατηγορία των ενεργειακών ροφημάτων, κάτι που το διαφοροποιεί από αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς.

Η Coca-Cola επιδιώκει μέσα από τη νέα σειρά να απαντήσει στη ζήτηση για πιο λειτουργικά ποτά που μπορούν να καταναλώνονται σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας -από το γραφείο έως τη γυμναστική και τις καθημερινές δραστηριότητες- χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Όπως επισημαίνει η Aquarius, η νέα σειρά σχεδιάστηκε ώστε να συνδυάζει γεύση, ενυδάτωση και λειτουργικά οφέλη, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ