Η πόλη που είναι εθισμένη στην Coca Cola: Δεν θα πιστέψετε πώς την χρησιμοποιούν

Πολλοί καταναλώνουν 2 λίτρα Coca-Cola την ημέρα ενώ άλλοι γεμίζουν τα μπιμπερό των παιδιών τους αντί για γάλα.

Σε μια απομακρυσμένη ορεινή πόλη όπου το καθαρό πόσιμο νερό θεωρείται πολυτέλεια, οι ντόπιοι στρέφονται στην Coca-Cola - και όχι μόνο για αναψυκτικό.

Στην φτωχότερη και νοτιότερη πολιτεία του Μεξικού, την Τσιάπας, τα ανθρακούχα ποτά είναι βαθιά ριζωμένα στην τοπική κουλτούρα. Και στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, η εμμονή έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, με ορισμένους κατοίκους να καταναλώνουν έως και δύο λίτρα Coca-Cola κάθε μέρα, ή περίπου 800 λίτρα ετησίως, σύμφωνα με το Πολυεπιστημονικό Κέντρο Έρευνας Τσιάπας και Νοτίων Συνόρων.

