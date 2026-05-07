Οικογένεια ανακάλυψε πως ένας άντρας ζει στο υπόγειό της για κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έλειπαν τρόφιμα και μετακινούνταν αντικείμενα.

Ενώ πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αγοράσουν το δικό τους σπίτι στις μέρες μας, ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ έζησε τον απόλυτο τρόμο όταν συνειδητοποίησε ότι κάποιος άγνωστος είχε κατασκηνώσει κρυφά στον υπόγειο χώρο τους.

Ο 41χρονος Preston Landis ανακαλύφθηκε πρόσφατα να ζει κρυφά με τον Dutch και τη Sharon Hoggatt στο Αρκάνσας, αφού το ζευγάρι άρχισε να πιστεύει ότι τρελαίνεται λόγω αντικειμένων και τροφίμων που εξαφανίζονταν.

Τα σημάδια της ξένης παρουσίας και το ξεσκέπασμα του «ενοίκου»

Όλα ξεκίνησαν όταν είδη όπως ντόνατς και μήλα άρχισαν να εξαφανίζονται από την κουζίνα τους ενώ έλειπαν, ενώ έμεναν εμβρόντητοι βλέποντας καρέκλες να μετακινούνται μόνες τους στο χώρο.

«Μπήκα ψάχνοντας τα παπούτσια της δουλειάς μου. Τα αφήνω πάντα στην πίσω πόρτα. Τα παπούτσια μου είχαν εξαφανιστεί», δήλωσε ο Hoggatt στο δίκτυο KTVB. Η κατάσταση κλιμακώθηκε μέχρι που το ζευγάρι ζήτησε τη βοήθεια της κόρης του και του γαμπρού τους για να ερευνήσουν το σπίτι.

Η οικογένεια επισκέφθηκε το σπίτι την ώρα που οι γονείς έλειπαν στην εκκλησία. Ο γαμπρός του ζευγαριού, Mark Gregory, οπλισμένος με ένα ρόπαλο και ένα όπλο για προστασία, έκανε την ανατριχιαστική ανακάλυψη, καθώς είδε το πόδι του Landis να εξέχει κάτω από τη σκάλα του υπογείου. Μετά από προσπάθεια, κατάφερε να τον πείσει να βγει έξω και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Παρά το αρχικό σοκ, η οικογένεια παρατήρησε ότι ο Landis δεν είχε αφαιρέσει τίποτα πολύτιμο. Φαινόταν πως απλώς αναζητούσε καταφύγιο μετά από μια περίοδο ακραίων καιρικών συνθηκών στην περιοχή. «Δεν νομίζω ότι προσπαθούσε να γίνει ο κακός της υπόθεσης. Είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει πράγματα. Φαινόταν ότι προσπαθούσε απλώς να επιβιώσει», ανέφερε ο Gregory.

Μάλιστα, ο 41χρονος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη καθώς τον απομάκρυναν, λέγοντας: «Πείτε στους δικούς σας ότι λυπάμαι πραγματικά και ότι φαίνονται πολύ καλοί άνθρωποι».

Ο Landis παρέμεινε στο σπίτι μόνο για λίγες ημέρες, και παρόλο που συνελήφθη από το γραφείο του Σερίφη της κομητείας White με εγγύηση 15.000 δολαρίων, οι ιδιοκτήτες εξέφρασαν τη λύπη τους για την κατάστασή του, δηλώνοντας ανακουφισμένοι που το μυστήριο λύθηκε πριν η κατάσταση πάρει χειρότερη τροπή.

