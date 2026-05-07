Η απίστευτη ανακοίνωση στη μέση μιας πτήσης: «Κυρίες και κύριοι, και οι τέσσερις κινητήρες έχουν σταματήσει»

Τα λόγια που είπε ο κυβερνήτης Moody στο διάσημο περιστατικό της πτήσης BA 009 στις 24 Ιουνίου 1982, που πέρασαν στην ιστορία της αεροπορίας.

Στις 24 Ιουνίου 1982 , η πτήση 009 της British Airways βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις πιο τρομακτικές καταστάσεις στην ιστορία της αεροπορίας. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το ίδιο το ατύχημα που έμεινε στην ιστορία, αλλά και η απίστευτη ψυχραιμία του κυβερνήτη του αεροπλάνου τη στιγμή που ανακοίνωνε τα κακά νέα στους επιβάτες.

Ολική απώλεια ισχύος στα 11.000 μέτρα

Όλα κυλούσαν σύμφωνα με το σχέδιο στο ταξίδι από το Λονδίνο προς τη Νέα Ζηλανδία. Μετά από στάση στην Κουάλα Λουμπούρ, το τεράστιο Boeing 747, με περισσότερους από 260 επιβάτες και μέλη πληρώματος, πετούσε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό σε ύψος περίπου 11 χιλιομέτρων.

Ξαφνικά, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, οι πιλότοι άρχισαν να βλέπουν παράξενες λευκές και μπλε λάμψεις στο παρμπρίζ ένα φαινόμενο γνωστό ως «φωτιά του Αγίου Έλμου». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Οι κινητήρες άρχισαν να παρουσιάζουν βλάβες ο ένας μετά τον άλλον. Σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό, και οι τέσσερις κινητήρες του αεροσκάφους έσβησαν ολοκληρωτικά.

Το μήνυμα που έγραψε ιστορία

Καθώς το αεροπλάνο έχανε ύψος μέσα σε απόλυτη σιωπή, ο πανικός κατέλαβε τους επιβάτες. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, η καμπίνα γέμισε καπνό με έντονη μυρωδιά θειαφιού και πολλοί ταξιδιώτες άρχισαν να γράφουν αποχαιρετιστήρια σημειώματα στις οικογένειές τους, πιστεύοντας πως πλησίαζε το τέλος.

Τότε ακούστηκε η φωνή του κυβερνήτη από τα μεγάφωνα, σε μία από τις πιο σουρεαλιστικές, αλλά και ψύχραιμες ανακοινώσεις που έχουν γίνει ποτέ σε πτήση. Πιστός στη βρετανική ευγένεια, ο κυβερνήτης Eric Moody είπε: «Κυρίες και κύριοι, σας μιλά ο κυβερνήτης σας. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα: και οι τέσσερις κινητήρες έχουν σταματήσει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους επανεκκινήσουμε. Ελπίζω να μην ανησυχείτε υπερβολικά».

Ένα θαύμα σε ελεύθερη πτώση

Μέσα στο πιλοτήριο επικρατούσε τεράστια ένταση. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μάσκα οξυγόνου του συγκυβερνήτη έσπασε, αναγκάζοντας τον Moody να κατεβεί σε χαμηλότερο ύψος ώστε ο συνάδελφός του να μην ασφυκτιά. Την ίδια στιγμή, ο μηχανικός πτήσης Barry Townley-Freeman προσπαθούσε να επανεκκινήσει τους κινητήρες περισσότερες από δεκαπέντε φορές χωρίς επιτυχία.

Μπροστά στις ορεινές ακτές της Ινδονησίας και θεωρώντας πως δεν θα κατάφερναν να φτάσουν σε κοντινό αεροδρόμιο, ο κυβερνήτης πήρε την απόφαση να προετοιμαστεί για αναγκαστική προσθαλάσσωση. Ωστόσο, όταν βρίσκονταν πλέον σε ύψος μικρότερο από 4.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, οι κινητήρες ξανάρχισαν να λειτουργούν σαν από θαύμα.

Παρότι ανέκτησαν αρκετή ισχύ για να ξανακερδίσουν ύψος, τα προβλήματα δεν τελείωσαν. Το παρμπρίζ είχε γίνει τελείως αδιαφανές, εμποδίζοντας τους πιλότους να βλέπουν κανονικά. Αναγκάστηκαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα ουσιαστικά στα τυφλά, καθοδηγούμενοι μόνο από τα όργανα και τις οδηγίες του πύργου ελέγχου. Παρ’ όλα αυτά, η προσγείωση ήταν άψογη.

Η αιτία πίσω από το περιστατικό

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αποκαλύφθηκε ότι είχε περάσει μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας που είχε εκτοξευθεί από το ηφαίστειο Galunggung. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια, αόρατα για τα μετεωρολογικά ραντάρ, κόλλησαν στις τουρμπίνες, μπλοκάροντας και «πνίγοντας» τους κινητήρες, ενώ ταυτόχρονα χάραξαν ολοκληρωτικά το παρμπρίζ.

Όταν το αεροπλάνο κατέβηκε σε χαμηλότερο ύψος, η στερεοποιημένη τέφρα ψύχθηκε, ράγισε και επέτρεψε στους κινητήρες να «αναπνεύσουν» ξανά. Από τότε δημιουργήθηκαν παγκόσμια συστήματα ανίχνευσης ηφαιστειακής τέφρας ώστε να εκτρέπονται οι πτήσεις μακριά από τέτοια σύννεφα.

Ακριβώς χάρη σε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας, χρόνια αργότερα, το 2010, το σύννεφο τέφρας του διάσημου ισλανδικού ηφαιστείου Eyjafjallajökull παρέλυσε για εβδομάδες ολόκληρη την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη, ώστε να αποφευχθεί ένα παρόμοιο περιστατικό.