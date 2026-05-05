Καν' το όπως η Γαλλία: Γεύματα με 1 ευρώ για όλους τους φοιτητές

Η Γαλλία επεκτείνει τα γεύματα του 1 ευρώ σε όλους τους φοιτητές, ως απάντηση στην οικονομική πίεση.

Σε μια κίνηση με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις, η γαλλική κυβέρνηση προχωρά στην καθολική εφαρμογή γευμάτων κόστους μόλις 1 ευρώ για το σύνολο των φοιτητών, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης. Το μέτρο, που μέχρι πρόσφατα αφορούσε μόνο ευάλωτες ομάδες, επεκτείνεται πλέον σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης της αυξανόμενης οικονομικής πίεσης που βιώνουν οι νέοι στη Γαλλία, με το κόστος ζωής να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην καθημερινότητά τους.

Από τα 3,30 ευρώ στο 1 ευρώ για όλους

Μέχρι πρότινος, τα πανεπιστημιακά εστιατόρια προσέφεραν πλήρη γεύματα τριών πιάτων έναντι 3,30 ευρώ, ενώ η τιμή του 1 ευρώ ίσχυε αποκλειστικά για φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα ή δικαιούχους επιδομάτων. Μετά από πιέσεις φοιτητικών ενώσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να γενικεύσει το μέτρο.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στον μηνιαίο προϋπολογισμό των φοιτητών. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πρωτοετή φοιτητή στο Παρίσι, ο οποίος υπολόγισε ότι το κόστος σίτισης θα μειωθεί από περίπου 60 ευρώ σε 20 ευρώ τον μήνα, επιτρέποντάς του να διαθέσει τα χρήματα σε άλλες ανάγκες.

Στοιχεία για τη φοιτητική φτώχεια

Τα δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα φοιτητικής οργάνωσης, σχεδόν ένας στους δύο φοιτητές (48%) δήλωσε ότι έχει παραλείψει γεύματα λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ το 23% αναγκάζεται να το κάνει επανειλημμένα μέσα στον μήνα.

Το πρόγραμμα των γευμάτων του 1 ευρώ έχει ήδη σημαντική απήχηση. Το 2024, περίπου 667.000 φοιτητές επωφελήθηκαν, με τον συνολικό αριθμό γευμάτων -σε μειωμένες και κανονικές τιμές- να φτάνει τα 46,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον αρμόδιο οργανισμό διαχείρισης πανεπιστημιακών εστιατορίων.

Ενίσχυση χρηματοδότησης και προκλήσεις

Η γαλλική κυβέρνηση προετοιμάζεται για αυξημένη ζήτηση, με σχέδιο χρηματοδότησης που προβλέπει επιπλέον 120 εκατομμύρια ευρώ έως το 2027. Ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «μια μικρή εσωτερική επανάσταση», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της ποιότητας των γευμάτων και της εύρυθμης λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων.

Το στοίχημα πλέον είναι διπλό: να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, αλλά και να αποφευχθεί η επιβάρυνση του προσωπικού που καλείται να υποστηρίξει την αυξημένη ζήτηση.

Η Γαλλία, με αυτή την πολιτική, επιχειρεί να δώσει μια απάντηση σε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά ολοένα και περισσότερους νέους: το κόστος επιβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών.

