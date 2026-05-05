«Από πού είσαι;»: Βίντεο ντοκουμέντο μετά την επίθεση με μαχαίρι στον 15χρονο

Η Αστυνομία εξετάζει σύνδεση δύο επιθέσεων σε ανηλίκους που σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή.

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Νέο Κόσμο, όταν ένας 15χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων και τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της περιοχής.

Ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του όταν η ομάδα των δραστών τους πλησίασε και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους ρώτησε «από πού είστε». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε επίθεση, με έναν από τους δράστες να τραυματίζει τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και στον μηρό.

Η διπλή επίθεση που εξετάζουν οι Αρχές

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταματά εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο εντόπισαν ακόμη έναν τραυματία, έναν 14χρονο, ο οποίος είχε μεταβεί μόνος του για ιατρική βοήθεια.

Ο δεύτερος ανήλικος έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προήλθαν από επίθεση που δέχθηκε σε κοντινή απόσταση, περίπου δύο στενά μακριά από το σημείο της πρώτης επίθεσης, στην περιοχή της Γούβας. Η επίθεση φαίνεται να προκλήθηκε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με ομάδα νεαρών.

Κοινά στοιχεία και σενάριο σύνδεσης

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν παρόμοιο τρόπο προσέγγισης και κλιμάκωσης της βίας. Το γεγονός ότι σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε πολύ κοντινή απόσταση ενισχύει το συγκεκριμένο σενάριο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.

Ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας ανηλίκων

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά επιθέσεων μεταξύ ανηλίκων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα, εντείνοντας τον προβληματισμό για την κλιμάκωση της νεανικής βίας σε δημόσιους χώρους.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες των επιθέσεων και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για οργανωμένη δράση ομάδων.

