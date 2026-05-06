UNDER ARMOUR VELOCITI: Η πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Στον σύγχρονο κόσμο του running, όπου οι απαιτήσεις των δρομέων εξελίσσονται διαρκώς, η Under Armour έρχεται να δώσει μια ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη απάντηση.

Η νέα σειρά VELOCITI δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα προσθήκη στο running portfolio της εταιρείας, αλλά μια πλήρως δομημένη πλατφόρμα που καλύπτει κάθε ανάγκη, από τις καθημερινές προπονήσεις μέχρι τις κορυφαίες αγωνιστικές επιδόσεις.

Η φιλοσοφία πίσω από τη σειρά Velociti

Η σειρά Velociti έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των έμπειρων δρομέων όσο και εκείνων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Φέρνει στο επίκεντρο την ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα, την άνεση και την απόδοση, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει σύγχρονο performance running.

Η «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» VELOCITI: VELOCITI ELITE 3: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ RACE SHOE

Το Velociti Elite 3 είναι σχεδιασμένο για τη μέρα του αγώνα. Πρόκειται για ένα καθαρόαιμο racing μοντέλο που στοχεύει στη μέγιστη απόδοση. Ελαφρύ, γρήγορο και δυναμικό, βοηθά τον δρομέα να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε βήμα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Carbon plate σε όλο το μήκος για εκρηκτικότητα

HOVR+ super-critical foam για υψηλή επιστροφή ενέργειας

Offset: 2mm

Βάρος: 220g

VELOCITI PRO 2: ΤΟ SUPER TRAINER

Το ιδανικό παπούτσι προπόνησης για όσους θέλουν να τρέχουν σε ρυθμούς αγώνα. Κατάλληλο για tempo runs και πιο απαιτητικές προπονήσεις, προσφέρει δυναμική αίσθηση και έλεγχο.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Nylon plate για πιο αποδοτικό πάτημα

HOVR+ foam για ισορροπία μεταξύ απορρόφησης και επιστροφής ενέργειας

Offset: 8mm

Βάρος: 250g

VELOCITI SPEED (SPD): ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Το Velociti Speed είναι το ιδανικό εργαλείο για καθημερινές προπονήσεις ταχύτητας και προετοιμασία σε συνθήκες αγώνα. Ένα παπούτσι που φέρνει την αίσθηση της race day εμπειρίας στην προπόνηση, συνδυάζοντας ελαφρότητα, απόκριση και άνεση.

Βασικά χαρακτηριστικά:

HOVR HTPU ενδιάμεση σόλα για επιστροφή ενέργειας και απορρόφηση κραδασμών

Offset: 8mm

Βάρος: 212g

VELOCITI DISTANCE: Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Το Velociti Distance αποτελεί τον “πυρήνα” της συλλογής και το βασικό daily trainer της σειράς. Ένα καθημερινό running παπούτσι που προσφέρει άνεση, σταθερότητα και υποστήριξη για πολλά χιλιόμετρα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Full-length HOVR+ foam για απορρόφηση κραδασμών

Σταθερότητα και υποστήριξη για μεγάλα runs

Offset: 6mm

Βάρος: 297g

VELOCITI PACE: Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PERFORMANCE RUNNING

Η πιο προσιτή επιλογή της σειράς, ιδανική για καθημερινή χρήση και για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο running.

Βασικά χαρακτηριστικά:

HOVR foam για άνεση και επιστροφή ενέργειας

Offset: 8mm

Βάρος: 250g

Η σειρά Velociti έρχεται να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση στις ανάγκες του σύγχρονου δρομέα: επιλογές για κάθε επίπεδο, κάθε στόχο και κάθε χιλιόμετρο. Είναι σχεδιασμένη για να σε ακολουθεί σε κάθε βήμα , με άνεση, σταθερότητα και απόδοση εκεί που τη χρειάζεσαι περισσότερο.

