Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του: Το μωρό που έγινε σύμβολο (vid)

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο όπου η σύζυγός του βρισκόταν ακόμη σε τοκετό, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

Ένα αγόρι γεννήθηκε την επόμενη μέρα από το θάνατο του πατέρα του έπειτα από επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης.

Η μητέρα του μωρού βρισκόταν σε τοκετό όταν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν στο κεφάλι τον Νάιεφ Σαμάρο, 26 ετών.

«Θα έπρεπε να ήταν ο πατέρας που θα καλωσόριζε τον γιο του. Όμως ο θάνατος ήρθε πρώτος», δήλωσε η πεθερά του θύματος.

