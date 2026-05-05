Το Κράκεν ήταν πραγματικό: Έφτανε τα 19 μέτρα και ήταν ο μεγαλύτερος θηρευτής των θαλασσών

Σπάνια απολιθώματα έφεραν μια απρόσμενη ανακάλυψη

Στη σκανδιναβική μυθολογία, το Κράκεν περιγράφεται ως ένα τεράστιο θαλάσσιο τέρας με πλοκάμια, ικανό να παρασύρει πλοία και πληρώματα στα βάθη. Για χρόνια, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι πρόκειται για καθαρή φαντασία. Ωστόσο, ευρήματα από ιζηματογενή πετρώματα στην Ιαπωνία και τον Καναδά φαίνεται να αλλάζουν αυτή την εικόνα.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2026 στο περιοδικό Science περιγράφει δύο είδη εξαφανισμένων καλαμαριών από την ύστερη Κρητιδική περίοδο, με το μεγαλύτερο να φτάνει σε μήκος έως και τα 19 μέτρα, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα ασπόνδυλα που έζησαν ποτέ.

