Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο (vid)

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα άφησε 21 νεκρούς και 61 τραυματίες, προκαλώντας εικόνες καταστροφής και μαζική κινητοποίηση διασωστών.

Μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα εξελίχθηκε σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 21 νεκρούς και 61 τραυματίες. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λιουγιάνγκ, μια πόλη που θεωρείται το βασικό κέντρο παραγωγής πυροτεχνημάτων στη χώρα και έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του κλάδου παγκοσμίως.

Η έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 16:43 τοπική ώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, με τις πρώτες εικόνες να δείχνουν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές γύρω από το εργοστάσιο.

Η επιχείρηση διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Η επιχείρηση διάσωσης στήθηκε άμεσα, με περισσότερους από 480 διασώστες να επιχειρούν στο σημείο, οργανωμένοι σε πέντε ομάδες, ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά ρομπότ για την υποστήριξη των ερευνών μέσα στα συντρίμμια.

Scary footage coming from "the world's fireworks hub": Liuyang City, Hunan Province, where an explosion occurred on Monday afternoon at one of the fireworks factories. Three dead, 25 injured. This is not the only fireworks-related accident in the region, raising concerns among… pic.twitter.com/vHyrVXDRdV May 4, 2026

Η ένταση της έκρηξης προκάλεσε άμεση εκκένωση των γύρω περιοχών, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος από γειτονικές αποθήκες πυρίτιδας αλλά και από τον πυκνό καπνό που κάλυψε την περιοχή. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και συντρίμμια διάσπαρτα σε μεγάλη ακτίνα.

21 people were killed and 61 others injured in an explosion at a fireworks plant in central China. The explosion occurred at around 4:40 p.m. Monday at the plant in Liuyang, a county-level city under Changsha, capital city of Hunan Province. pic.twitter.com/jkzLnezSQ2 May 5, 2026

Γιατί η Λιουγιάνγκ θεωρείται «επίκεντρο» του κλάδου

Η Λιουγιάνγκ αποτελεί εδώ και χρόνια το επίκεντρο της κινεζικής βιομηχανίας πυροτεχνημάτων, με εκατοντάδες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών υλικών καθιστά τέτοιες εγκαταστάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων και να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα, ζητώντας παράλληλα ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Τα ατυχήματα που επιμένουν παρά τα μέτρα

Παρά τις αυστηρότερες ρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, τα ατυχήματα σε εργοστάσια πυροτεχνημάτων στην Κίνα δεν έχουν εξαλειφθεί. Μόλις τον Ιούνιο του 2025, μια παρόμοια έκρηξη στην ίδια επαρχία είχε κοστίσει τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, επιβεβαιώνοντας τους κινδύνους που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός πυροτεχνημάτων στον κόσμο, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους δυστυχήματα όχι μόνο εθνικό, αλλά και διεθνές ζήτημα ασφάλειας.

