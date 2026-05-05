Βιέννη: Υδραυλικός βρήκε θησαυρό 2,4 εκατ. δολαρίων σε υπόγειο - Το σχοινί που αποκάλυψε τα πάντα

Απίστευτη ανακάλυψη στη Βιέννη: Υδραυλικός εντόπισε σεντούκι με χρυσά νομίσματα αξίας 2,4 εκατ. δολαρίων κρυμμένο σε υπόγειο.

Μια ανακαίνιση ρουτίνας εξελίχθηκε σε ανακάλυψη-σοκ στη Βιέννη, όταν υδραυλικός εντόπισε κρυμμένο θησαυρό αξίας περίπου 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων κάτω από το πάτωμα υπογείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πένζινγκ, σε προπολεμική βίλα, όπου ένα απλό σχοινί αποδείχθηκε το στοιχείο-κλειδί για την αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού δεκαετιών.

Το σχοινί που οδήγησε στο σεντούκι

Ο υδραυλικός παρατήρησε ένα σχοινί να προεξέχει από το τσιμεντένιο δάπεδο. Όταν επιχείρησε να το τραβήξει και διαπίστωσε ότι δεν μετακινείται, αποφάσισε να σπάσει το σημείο.

Κάτω από το τσιμέντο αποκαλύφθηκε ένα μεταλλικό σεντούκι, ενσωματωμένο στη δομή του δαπέδου. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν περίπου 30 κιλά χρυσών νομισμάτων, τα οποία έφεραν την απεικόνιση του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Η συνολική αξία τους εκτιμάται σε περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα εύρημα που θα μπορούσε να είχε χαθεί

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την προηγούμενη ημέρα άλλος εργάτης είχε εντοπίσει το ίδιο σχοινί, χωρίς όμως να δώσει σημασία. Η απόφαση του υδραυλικού να ερευνήσει τη λεπτομέρεια ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά, αποκαλύπτοντας έναν θησαυρό που πιθανότατα θα παρέμενε κρυμμένος για πολλά ακόμη χρόνια.

Πότε και γιατί κρύφτηκε ο χρυσός

Τα ίδια τα νομίσματα δίνουν ενδείξεις για την εποχή απόκρυψης (περίοδος ή κατάσταση όπου πληροφορίες, συναισθήματα ή γεγονότα παραμένουν κρυφά, συχνά συνδεόμενη με την ανάγκη προστασίας, την ιδιωτικότητα ή την αποφυγή αποκάλυψης). Η απεικόνιση του Μότσαρτ συνδέεται με νομίσματα που κυκλοφορούσαν πριν από το 1938, χρονιά που σημαδεύτηκε από το Anschluss.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο θησαυρός πιθανότατα κρύφτηκε λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πολλοί ιδιοκτήτες έκρυβαν περιουσιακά στοιχεία λόγω πολιτικής αβεβαιότητας.

Το γεγονός ότι το σεντούκι ήταν τσιμεντωμένο υποδηλώνει ότι η απόκρυψη έγινε με πρόθεση μακροχρόνιας διατήρησης και όχι προσωρινά.

Ποιος δικαιούται τον θησαυρό

Η υπόθεση πλέον περνά στο νομικό πεδίο. Σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία, όταν δεν μπορεί να εντοπιστεί ο αρχικός ιδιοκτήτης, το εύρημα θεωρείται «θησαυρός» και μοιράζεται μεταξύ του ευρέτη και του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Αυτό σημαίνει ότι ο υδραυλικός ενδέχεται να λάβει ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν αν τα νομίσματα εμπίπτουν σε καθεστώς πολιτιστικής κληρονομιάς, κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει επιπλέον περιορισμούς.

Ο θησαυρός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της ιστορικής και νομικής του σημασίας.

