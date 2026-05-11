Ρώσος αποκοιμήθηκε σε παγκάκι στους -20°C, πέθανε, αλλά οι γιατροί τον επανέφεραν στη ζωή ξεπαγώνοντάς τον

Ρώσοι γιατροί αφιέρωσαν πέντε ώρες για να επαναφέρουν στη ζωή έναν άνδρα, ο οποίος είχε αποκοιμηθεί σε ένα παγκάκι στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Ο Μάρτιος στην Άπω Ανατολή της Σιβηρίας παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους του χρόνου, με τις θερμοκρασίες στη Γιακουτία της Ρωσίας να πέφτουν συχνά στους -20°C κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον, ένας άνδρας κατάφερε να επιβιώσει από μια κατάσταση που η ιατρική επιστήμη συνήθως θεωρεί μη αναστρέψιμη.

Το μοιραίο λάθος που τον «πέθανε»

Ο ανώνυμος άνδρας επέστρεφε στο σπίτι του στην πόλη Μίρνι μετά από μια νυχτερινή έξοδο, όταν ένιωσε εξάντληση και αποφάσισε να ξεκουραστεί σε ένα παγκάκι. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκοιμηθεί εκτεθειμένος στο πολικό ψύχος.

Όταν περαστικοί τον εντόπισαν και κάλεσαν τις πρώτες βοήθειες, η κατάσταση έμοιαζε απελπιστική, αφού ο άνδρας δεν είχε σφυγμό, η πίεσή του ήταν μηδενική και το ηλεκτροκαρδιογράφημα έδειχνε μια επίπεδη γραμμή.

Η στρατηγική της σταδιακής «απόψυξης» που τον επανέφερε στη ζωή

Παρά την εικόνα του κλινικά νεκρού, οι διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου ο αναισθησιολόγος-εντατικολόγος Ντμίτρι Μποσίκοφ ξεκίνησε μια εξαιρετικά λεπτή διαδικασία.

Το κλειδί για την επιτυχία ήταν η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, ώστε να προστατευθεί η μικροκυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων. Μια απότομη θέρμανση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στα όργανα, εγκεφαλικό οίδημα ή νεφρική ανεπάρκεια.

Επί τέσσερις ώρες, η ιατρική ομάδα αύξανε αργά τη θερμοκρασία του ασθενούς από τους 24 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μόλις επιτεύχθηκε αυτό το όριο, ξεκίνησε προχωρημένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Μετά από 25 λεπτά προσπαθειών, η οθόνη έδειξε τον πρώτο αχνό σφυγμό.

Συνολικά, χρειάστηκαν 5 ώρες και 34 λεπτά για να σταθεροποιηθούν τα ζωτικά του όργανα. Ο άνδρας παρέμεινε σε τεχνητό κώμα για 24 ώρες και, προς έκπληξη των γιατρών, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, οι εξετάσεις έδειξαν ότι όλες οι ζωτικές του λειτουργίες ήταν άθικτες. Μετά από μόλις πέντε ημέρες νοσηλείας, ο άνθρωπος που είχε «παγώσει» στον χρόνο πήρε εξιτήριο, αποτελώντας ένα ζωντανό ιατρικό θαύμα.

