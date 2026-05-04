Πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει στο Στενό του Ορμούζ

Το ιρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι απέτρεψε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο ανεβαίνει επικίνδυνα, μετά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έπληξε με δύο πυραύλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να το αποτρέψει από την είσοδο στην περιοχή. Πρόκειται για μία από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όταν το αμερικανικό πλοίο φέρεται να αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων. Όπως υποστηρίζεται, οι πύραυλοι έπληξαν το σκάφος, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την περιοχή. Το ιρανικό ναυτικό εμφανίζεται να παρουσιάζει το συμβάν ως επιτυχημένη αποτροπή, υπογραμμίζοντας ότι δεν επέτρεψε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών στα Στενά.

Ένας χάρτης που δείχνει… έλεγχο

Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσιοποίησαν χάρτη με περιοχές στα Στενά του Ορμούζ που, όπως ισχυρίζονται, βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Η ζώνη αυτή εκτείνεται από το νησί Κεσμ έως τα παράλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και φτάνει ανατολικά μέχρι τη Φουτζέιρα.

Αν και δεν είναι σαφές αν πρόκειται για νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα ή για επικοινωνιακή κίνηση, το μήνυμα είναι σαφές: η Τεχεράνη θέλει να δείξει ότι έχει τον πρώτο λόγο σε ένα πέρασμα που επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία.

محدودهٔ جدید کنترل تنگهٔ هرمز اعلام شد



🔹نیروی دریایی سپاه محدودهٔ جدید تنگهٔ هرمز که توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کنترل می‌شود را به‌شرح زیر اعلام کرد: pic.twitter.com/zQIgqeYV4i — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 4, 2026

Προειδοποιήσεις και απειλές για τη ναυσιπλοΐα

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχει θέσει το Ιράν για τη διέλευση από τα Στενά «θα αντιμετωπίζεται με τη χρήση βίας». Όπως τόνισε, μόνο οι μετακινήσεις που γίνονται σε συντονισμό με το ιρανικό ναυτικό θεωρούνται ασφαλείς.

Το μήνυμα απευθύνεται όχι μόνο σε στρατιωτικά πλοία, αλλά και σε εμπορικά, με σαφή προειδοποίηση προς ναυτιλιακές εταιρείες και ασφαλιστικούς φορείς να λάβουν σοβαρά υπόψη τις εξελίξεις.

Αμερικανική απάντηση και στρατιωτική κινητοποίηση

Στην απέναντι πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ανακοινώσει την έναρξη επιχείρησης για την ασφαλή καθοδήγηση πλοίων εκτός της περιοχής, επικαλούμενες ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς αρκετά πλοία φέρεται να αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηριχθεί από ισχυρή στρατιωτική παρουσία, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

