Ο άνθρωπος που έδωσε τη χαριστική βολή και σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν εξακολουθεί να έχει μια λύπη για το πως τελείωσαν τα πράγματα, 15 χρόνια αργότερα.

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από την 1η Μαΐου 2011, όταν ο Robert O'Neill, μέλος της επίλεκτης ομάδας SEAL Team Six, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Οσάμα μπιν Λάντεν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Neptune Spear» στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Ο O'Neill, ο οποίος υποστηρίζει ότι ήταν εκείνος που έριξε τη χαριστική βολή στον ηγέτη της Αλ Κάιντα, περιέγραψε πρόσφατα τις δραματικές στιγμές της εισβολής και το κίνητρο που καθοδηγούσε την ομάδα του.

Το κίνητρο πίσω από μία... αποστολή αυτοκτονίας

Ο O'Neill τόνισε ότι η μονάδα του δεν παρακινήθηκε από τη δόξα ή την ανταμοιβή, αλλά από τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εικόνα μιας ανύπαντρης μητέρας που, αφού άφησε τα παιδιά της στο σχολείο, αναγκάστηκε να πηδήξει από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων είχαν ενημερωθεί για την αποστολή τρεις εβδομάδες νωρίτερα και, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, προετοιμάστηκαν για μια αποστολή χωρίς επιστροφή, αποχαιρετώντας τις οικογένειές τους με τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος ήταν αναπόφευκτος.

Τα εννέα λεπτά που άλλαξαν την ιστορία της ανθρωπότητας

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε μόλις εννέα λεπτά. Ο O'Neill περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε σε απόσταση ενός μέτρου από τον τρομοκράτη, αναγνωρίζοντάς τον αμέσως από την αδύνατη σιλουέτα και την γκρίζα γενειάδα του.

Βλέποντας τον Μπιν Λάντεν να έχει τα χέρια του στους ώμους της συζύγου του, Αμάλ, και φοβούμενος το ενδεχόμενο ανατίναξης, τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι. Μετά τον θάνατό του, η εντολή του επικεφαλής ήταν σαφής: «Μόλις σκότωσες τον Οσάμα μπιν Λάντεν, η ζωή σου πρόκειται να αλλάξει ριζικά, τώρα επέστρεψε στη δουλειά σου και βρες τους υπολογιστές».

Το μοναδικό πράγμα που ήθελε να έχει γίνει αλλιώς

Παρά την επιτυχία της αποστολής, ο O'Neill αποκάλυψε ότι υπάρχει κάτι που θα ήθελε να είχε γίνει διαφορετικά. Ενώ οι αμερικανικές αρχές επέλεξαν την ταφή του Μπιν Λάντεν στη θάλασσα για να αποφευχθεί η δημιουργία ενός τόπου προσκυνήματος, ο πρώην Navy SEAL εξέφρασε την άποψη ότι θα προτιμούσε να είχε μεταφερθεί η σορός στη Νέα Υόρκη.

Όπως δήλωσε, θα ήθελε οι Αμερικανοί πολίτες να έχουν την ευκαιρία να αποδώσουν τη δική τους δικαιοσύνη στον άνθρωπο που ευθυνόταν για τον θάνατο χιλιάδων αθώων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισχυρισμοί του O'Neill έχουν προκαλέσει αντιδράσεις εντός της στρατιωτικής κοινότητας των ΗΠΑ, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι συνάδελφοί του έχουν επικριθεί για την παραβίαση του «κώδικα σιωπής» που διέπει τις ειδικές δυνάμεις.

