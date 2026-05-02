Από το κρύο στα 30άρια σε 72 ώρες: Η απότομη αλλαγή που φέρνει καλοκαίρι

Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά από την Τρίτη, με τους νοτιάδες να φέρνουν θερμές αέριες μάζες και πιθανή αφρικανική σκόνη.

Αλλάζει γρήγορα το σκηνικό του καιρού μετά τη «χειμωνιάτικη» Πρωτομαγιά, με τη θερμοκρασία να παίρνει την ανιούσα και τις συνθήκες να θυμίζουν πλέον αρχές καλοκαιριού. Το ψυχρό κύμα αποχωρεί και από τη Δευτέρα η ατμόσφαιρα σταδιακά σταθεροποιείται.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, από την Τρίτη οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, γεγονός που θα οδηγήσει σε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και αλλάζει το μοτίβο

Η βελτίωση του καιρού θα συνοδευτεί από αυξημένη ηλιοφάνεια, με τα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν τιμές θερμοκρασίας υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Πέμπτη και μετά, ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο, με αρκετές περιοχές να πλησιάζουν ή και να αγγίζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, τιμές που παραπέμπουν περισσότερο σε καλοκαιρινές συνθήκες.

Πιθανή αφρικανική σκόνη

Παράλληλα, δεν αποκλείεται προς το τέλος της εβδομάδας να σημειωθεί και επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, καθώς οι νοτιάδες ενισχύονται.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Η τάση δείχνει σαφή αλλαγή του καιρού, ωστόσο μένει να φανεί αν οι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουν διάρκεια και τις επόμενες ημέρες.

