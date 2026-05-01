Το εθνικό χρέος των ΗΠΑ είναι πλέον μεγαλύτερο από ολόκληρη την οικονομία για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε το 100% του ΑΕΠ, φτάνοντας τα 31,27 τρισ. δολάρια. Οικονομολόγοι προειδοποιούν για επιπτώσεις σε μισθούς, επιτόκια και δημόσιες δαπάνες.

Σε ένα ορόσημο με ισχυρό συμβολισμό αλλά και σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 100% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Σύμφωνα με στοιχεία του Bureau of Economic Analysis, το ομοσπονδιακό χρέος ανήλθε στα 31,27 τρισ. δολάρια στα τέλη Μαρτίου, την ώρα που το ΑΕΠ της χώρας εκτιμήθηκε στα 31,22 τρισ. δολάρια για την ίδια περίοδο.

Ένα «καμπανάκι» για τη δημοσιονομική πορεία

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους οικονομικούς αναλυτές. Η Maya MacGuineas, επικεφαλής της Committee for a Responsible Federal Budget, έκανε λόγο για ένα ηχηρό προειδοποιητικό σήμα.

Όπως σημείωσε, το χρέος βρίσκεται πλέον περίπου στο διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου, υπογραμμίζοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνονται.

Ιστορική σύγκριση

Η μοναδική φορά που οι ΗΠΑ είχαν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση ήταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το χρέος είχε εκτιναχθεί στο 106% του ΑΕΠ λόγω των τεράστιων πολεμικών δαπανών. Σε αντίθεση με τότε, σήμερα η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε διαχρονικά δημοσιονομικά ελλείμματα και πολιτικές επιλογές.

Τι σημαίνει για την οικονομία και τους πολίτες

Η συνεχιζόμενη αύξηση του χρέους έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία. Μεταξύ άλλων:

Πιέζει προς τα πάνω τα επιτόκια δανεισμού

Επιβραδύνει την αύξηση των μισθών

Αυξάνει το κόστος για στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Παράλληλα, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού κατευθύνεται στην αποπληρωμή τόκων, οι οποίοι έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια ετησίως - ποσό υψηλότερο ακόμη και από τις αμυντικές δαπάνες.

Προειδοποιήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Το Congressional Budget Office έχει ήδη προειδοποιήσει ότι, αν δεν αλλάξει η δημοσιονομική πορεία, το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, υπερβαίνοντας περαιτέρω τα μεταπολεμικά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας τη δυναμική της αγοράς εργασίας και την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα.

Ωστόσο, οικονομικοί φορείς ζητούν άμεσα μέτρα για τη μείωση των ελλειμμάτων, προτείνοντας παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν το χρέος κάτω από το όριο του 100% του ΑΕΠ.

