Έχει ξεφύγει ο Τραμπ: Ανακοινώνει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και φάρμακα από την ΕΕ - Κλιμακώνεται η ένταση με τις Βρυξέλλες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση δασμών 25% σε εισαγωγές αυτοκινήτων και φαρμάκων από την ΕΕ, επικαλούμενος μη τήρηση της εμπορικής συμφωνίας, προκαλώντας νέα ένταση στις διατλαντικές σχέσεις.

Νέα κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ σηματοδοτεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα, φορτηγά και φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα, Πρωτομαγιά, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει τους όρους της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η νέα επιβάρυνση θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι οι δασμοί δεν θα εφαρμόζονται σε προϊόντα που παράγονται εντός Ηνωμένων Πολιτειών από ευρωπαϊκές εταιρείες, επιχειρώντας να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή.

Η εμπορική συμφωνία και οι εντάσεις

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Ιούλιο, με τη συμμετοχή του Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η συμφωνία προέβλεπε ανώτατο δασμολογικό όριο της τάξης του 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ωστόσο, το πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων έχει δεχθεί πιέσεις το τελευταίο διάστημα, με δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ να δημιουργούν νέα δεδομένα γύρω από την εφαρμογή των δασμών.

Παράλληλα, η εμπορική πολιτική του Τραμπ συνδέεται με έρευνες για εμπορικές ανισορροπίες και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τα οποία η αμερικανική πλευρά επικαλείται ως βάση για την αναθεώρηση του καθεστώτος εισαγωγών.

Προειδοποιητικό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες

Η νέα απόφαση εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο που οι εμπορικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Η ένταση στις διαπραγματεύσεις αναμένεται να κλιμακωθεί, καθώς οι δύο πλευρές καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο συνεργασίας τους.

Η απόφαση του Τραμπ ανοίγει νέο κύκλο αβεβαιότητας στο διατλαντικό εμπόριο, με πιθανές επιπτώσεις σε κρίσιμους κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία.

