Πούλησαν τα πάντα για να ζήσουν σε κάμπινγκ: «Ζούμε σε ένα καταφύγιο γαλήνης»

Μια ριζική αλλαγή ζωής αποφάσισαν να κάνουν η Γκαέλ και ο Φρανσουά, ένα ζευγάρι γύρω στα 40 από τη βόρεια Γαλλία, αφήνοντας πίσω τις δουλειές, το σπίτι και την προηγούμενη καθημερινότητά τους για να ξεκινήσουν από την αρχή σε ένα αγροτικό κάμπινγκ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια αυθόρμητη σκέψη κατά τη διάρκεια διακοπών, εξελίχθηκε σε σχέδιο ζωής. Όπως περιγράφουν σε συνέντευξή τους στη La Dépêche, η απόφαση «ωρίμασε» τον Αύγουστο του 2024, όταν βρέθηκαν στα φαράγγια του Βερντόν. Εκεί, παρατηρώντας την καθημερινότητα των ανθρώπων που διαχειρίζονταν το κάμπινγκ όπου έμεναν, άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά την πιθανότητα μιας αντίστοιχης ζωής.

Με την επιστροφή τους, πήραν την τελική απόφαση: πούλησαν την περιουσία τους και αναζήτησαν το κατάλληλο μέρος για το νέο τους ξεκίνημα. Αρχικά δοκίμασαν διάφορες επιλογές στη νοτιοδυτική Γαλλία, χωρίς όμως να βρουν κάτι που να τους ταιριάζει.

Η αλλαγή ήρθε σχεδόν τυχαία, όταν εντόπισαν το κάμπινγκ Bergougne. Η τοποθεσία και το περιβάλλον τούς έκαναν να προχωρήσουν άμεσα σε πρόταση αγοράς, η οποία έγινε αποδεκτή χωρίς καθυστέρηση. Από εκείνη τη στιγμή, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες: παραιτήσεις από τις δουλειές τους, προετοιμασία μετακόμισης και εγκατάσταση στις 1 Απριλίου 2025. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 25 Απριλίου, το κάμπινγκ άνοιγε για την πρώτη του σεζόν υπό τη νέα τους διαχείριση.

Ένα κάμπινγκ που μετατράπηκε σε προσωπικό «καταφύγιο γαλήνης»

Το ζευγάρι έχει επικεντρωθεί στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, διατηρώντας όμως τον βασικό χαρακτήρα του χώρου: την ηρεμία και την επαφή με τη φύση. Προχώρησαν σε παρεμβάσεις όπως η επέκταση της βεράντας, η αναβάθμιση των καταλυμάτων και η προσθήκη βασικών παροχών, όπως το δωρεάν Wi-Fi, χωρίς να αλλοιώσουν το φυσικό περιβάλλον.

Το κάμπινγκ βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές Lot-et-Garonne και Dordogne και είναι γνωστό για την ήσυχη ατμόσφαιρά του. Δεν φιλοξενεί οργανωμένες θορυβώδεις δραστηριότητες, αλλά απευθύνεται κυρίως σε επισκέπτες που αναζητούν χαλάρωση, αρκετοί εκ των οποίων ταξιδεύουν με τροχόσπιτα.

«Δεν το μετανιώνουμε»

Παρά τις προκλήσεις μιας τόσο μεγάλης αλλαγής ζωής, η Γκαέλ και ο Φρανσουά δηλώνουν ότι έχουν προσαρμοστεί πλήρως στον νέο τους ρυθμό. Περιγράφουν τον χώρο όπου ζουν και εργάζονται πλέον ως «ένα καταφύγιο γαλήνης» και τονίζουν ότι δεν μετανιώνουν για την απόφασή τους να αφήσουν πίσω την προηγούμενη ζωή τους.

