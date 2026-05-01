Τσίπρας: Νέο μανιφέστο, επίθεση στη ΝΔ και σχέδιο για πολιτική επανεκκίνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μανιφέστο για μια νέα πολιτική συμπαράταξη σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και οικολογίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση και προτείνοντας τέσσερις βασικούς άξονες διακυβέρνησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολιτικό μανιφέστο με επίκεντρο τη λεγόμενη «κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής», ανοίγοντας ουσιαστικά τη συζήτηση για τη συγκρότηση ενός νέου προοδευτικού πολιτικού σχήματος.

Το κείμενο, το οποίο εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας», προτάσσει τη συνεργασία δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η επεξεργασία των θέσεων προέκυψε μέσα από έναν εκτενή διάλογο που ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου και κατέληξε σε ένα συνεκτικό κείμενο με στόχο τη σύνθεση διαφορετικών ρευμάτων.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια «νέα αξιακή αφετηρία με διάρκεια και προοπτική», σημειώνοντας ότι η πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται στη διαχείριση του εφικτού, αλλά να διευρύνει τα όριά του. Στο ίδιο πλαίσιο, καλεί τη σοσιαλδημοκρατία να απομακρυνθεί από διαχειριστικές λογικές και να επανασυνδεθεί με τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα της, ειδικά απέναντι στις ανισότητες και τη διαφθορά.

Αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα

Το μανιφέστο κάνει λόγο για μια «νέα ιστορική καμπή», επισημαίνοντας ότι οι πολλαπλές κρίσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας – οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή, περιβαλλοντική και θεσμική – έχουν μεταβάλει ριζικά τη σχέση πολιτών και κράτους.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η κοινωνική ανασφάλεια, οι ανισότητες και η αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς δημιουργούν μια αυξημένη ζήτηση για ένα κράτος δικαιοσύνης και κοινωνικής προστασίας, το οποίο – όπως σημειώνεται – παραμένει ζητούμενο για την πλειονότητα των πολιτών.

Κριτική στην κυβέρνηση

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το κείμενο να ασκεί έντονη κριτική για το οικονομικό και πολιτικό μοντέλο διακυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται ότι η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από οικονομική πίεση, ενώ γίνεται λόγος για ενίσχυση πελατειακών πρακτικών και εξυπηρετήσεων προς οικονομικά ισχυρά συμφέροντα.

Το μανιφέστο περιγράφει το υπάρχον οικονομικό πλαίσιο ως ένα μείγμα πολιτικών που ευνοούν τις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν τον κόσμο της εργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή η συνθήκη δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Οι τέσσερις κεντρικοί άξονες

Στο επίκεντρο της προγραμματικής πρότασης τίθενται τέσσερις βασικοί πυλώνες:

Δημοκρατική διακυβέρνηση και ενίσχυση του κράτους δικαίου

Κοινωνική δικαιοσύνη και ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με κοινωνικό αποτύπωμα

Καθολικό και ποιοτικό κοινωνικό κράτος, με έμφαση στην υγεία και την εκπαίδευση

Το μανιφέστο επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα νέο πολιτικό πλαίσιο για τον προοδευτικό χώρο, θέτοντας ως κεντρικό στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας.

