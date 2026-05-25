Συγχαρητήρια Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό: «Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού για την 4η κατάκτηση της EuroLeague.

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της EuroLeague και κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού, ο οποίος διεξήχθη στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens, απένειμε τα εύσημα τόσο για την αγωνιστική επιτυχία όσο και για τη συνολική διοργάνωση.

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.