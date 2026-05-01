Ιράν προς ΗΠΑ: Νέα πρόταση για διάλογο εν μέσω έντασης και απειλών

Το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση διαπραγματεύσεων προς τις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, ενώ η ένταση παραμένει υψηλή με απειλές και στρατιωτικά σενάρια στο τραπέζι.

Νέα διπλωματική κίνηση επιχειρεί η Τεχεράνη, καταθέτοντας πρόταση επανέναρξης διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Al Jazeera.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Παράλληλα, αμερικανικές πηγές φέρονται να απορρίπτουν πρόσφατη ιρανική πρόταση που προέβλεπε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε αρχικό στάδιο και μεταφορά των συνομιλιών για το πυρηνικό ζήτημα σε μεταγενέστερη φάση.

Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης

Την ίδια στιγμή, η CENTCOM φέρεται να έχει επεξεργαστεί σχέδιο περιορισμένων αλλά ισχυρών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων, με στόχο την άσκηση πίεσης για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, τα πιθανά πλήγματα θα επικεντρωθούν σε κρίσιμες υποδομές, επιδιώκοντας να κάμψουν τη στάση της Τεχεράνης και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ευελιξία.

Τεχεράνη: «Ναι στον διάλογο, όχι υπό απειλή»

Από την πλευρά του Ιράν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ ξεκαθάρισε ότι η χώρα παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες, απορρίπτοντας ωστόσο κάθε μορφή πίεσης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τον διάλογο, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί επιβολή πολιτικών μέσω απειλών», ανέφερε, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κλιμάκωση ούτε τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις βασικές της αρχές για να αποφύγει τον πόλεμο ή τις συνέπειές του.

Οι συνέπειες της σύγκρουσης και το εύθραυστο status quo

Η σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, έπειτα από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες νεκρούς και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παρότι από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ κατάπαυση πυρός, η ένταση παραμένει, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών. Το μέτρο αυτό αποτελεί απάντηση στις κινήσεις της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ - ένα κομβικό πέρασμα από το οποίο διακινείτο πριν την κρίση περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν ουσιαστικά οφέλη από τη σύγκρουση, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις διαπραγματεύσεις.

