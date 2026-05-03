Στο Μουσείο Πράδο πίνακας του Βελάσκεθ μετά από διαζύγιο ζάμπλουτου ζευγαριού

Στο Μουσείο Πράδο μεταφέρθηκε πίνακας που αποδίδεται στον Βελάσκεθ, εν μέσω δικαστικής διαμάχης μεταξύ πρώην ζευγαριού στην Ισπανία.

Ένας πίνακας που αποδίδεται στον Ντιέγκο Βελάσκεθ βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή φύλαξη στο Μουσείο Πράδο, καθώς αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης - στο πλαίσιο ενός διαζυγίου ζάμπλουτου ζευγαριού.

Το έργο τέχνης μεταφέρθηκε στις αποθήκες του μουσείου με εντολή των αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του έως ότου εκδοθεί τελική απόφαση για την ιδιοκτησία του.

Η διαμάχη για την ιδιοκτησία

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας José María Aristrain, ο οποίος κατηγορείται από την πρώην σύζυγό του Gema Navarro ότι κράτησε παράνομα τον πίνακα στην κατοικία του στη Μαδρίτη.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το έργο αποτελούσε προσωπικό δώρο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιέλθει στην κατοχή της στο πλαίσιο της μοιρασιάς των περιουσιακών στοιχείων μετά τον χωρισμό.

Η απόφαση για φύλαξη

Μετά την εμπλοκή των αρχών στην υπόθεση, δικαστής ζήτησε από το ισπανικό Υπουργείο Πολιτισμού να ορίσει ασφαλή χώρο φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή ιστορική αξία του έργου. Έτσι, επιλέχθηκε το Μουσείο Πράδο, όπου ο πίνακας φυλάσσεται από τα μέσα Μαρτίου.

Η πορεία του έργου

Ο πίνακας, πορτρέτο του βασιλιά Φιλίππου Δ΄ της Ισπανίας, είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2007 με τιμή εκκίνησης 2,5 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να βρεθεί αγοραστής.

Αργότερα, το 2015, επανεμφανίστηκε στην αγορά με χαμηλότερη τιμή και τελικά αγοράστηκε από την τότε σύζυγο του επιχειρηματία, με τα χρήματα να προέρχονται από τον ίδιο.

Παρά τις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν για την αυθεντικότητα του έργου, ειδικοί της ιστορίας της τέχνης έχουν επισημάνει χαρακτηριστικά στοιχεία που παραπέμπουν στο ύφος του Βελάσκεθ.

Εκ νέου στο επίκεντρο

Η δικαστική διαμάχη επανέφερε τον πίνακα στο προσκήνιο, με την πρώην σύζυγο να καταθέτει μήνυση για υπεξαίρεση, καθώς -όπως υποστηρίζει- δεν είχε πρόσβαση στο ακίνητο όπου φυλασσόταν.

Μέχρι την οριστική επίλυση της υπόθεσης, το έργο θα παραμείνει υπό κρατική εποπτεία, σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Ευρώπης, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο από νομικούς όσο και από τον κόσμο της τέχνης.

