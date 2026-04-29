Η ισπανική πόλη που ετοιμάζει «στρατό» από drones για την προστασία του ρυζιού της

Τα drones εφαρμογής φυτοϋγειονομικών προϊόντων είναι καθοριστικά για την καταπολέμηση ενός επιβλαβούς εντόμου που προκαλεί ζημιές στις καλλιέργειες.

Η «pudenta» είναι ένα είδος κοριού που αποτελεί σημαντική απειλή για τις καλλιέργειες ρυζιού στην Ισπανία και η αντιμετώπισή της είναι κρίσιμη, ώστε να αποφεύγονται όχι μόνο οικονομικές ζημιές για τους ίδιους τους ορυζώνες, αλλά και και για τη σοβαρή υποβάθμιση του προϊόντος.

Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα και να διασφαλιστεί μια αποδοτική συγκομιδή, η Εξτρεμαδούρα έχει επενδύσει στη χρήση drones για την εφαρμογή φυτοϋγειονομικών προϊόντων στους ορυζώνες της. Το Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της περιφερειακής κυβέρνησης έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την προμήθεια δύο επανδρωμένων αεροσκαφών και αρκετών drones που θα χρησιμοποιηθούν για αυτές τις εργασίες.

Η προμήθεια αυτή θα επιτρέψει την επεξεργασία περίπου 20.000 εκταρίων καλλιέργειας, που συγκεντρώνονται κυρίως στις κοιλάδες του Γουαδιάνα και στα αρδευτικά συστήματα του Αλαγόν. Η επεξεργασία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης του προϊόντος, ενώ παράλληλα επιδιώκει να μειώσει τις επιπτώσεις της προσβολής και να αποτρέψει οικονομικές απώλειες σε μία από τις σημαντικότερες αγροτικές παραγωγές της Εξτρεμαδούρας.

Τι επιτυγχάνεται με αυτή τη μέθοδο

Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μεγαλύτερη ακρίβεια στην εφαρμογή και πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές της καλλιέργειας. Επιπλέον, αποτελεί μια στροφή προς ένα πιο βιώσιμο και καινοτόμο αγροτικό μοντέλο. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η κατανόηση της σημασίας της καλλιέργειας ρυζιού στην Εξτρεμαδούρα.

Η περιφέρεια της Εξτρεμαδούρας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός ρυζιού στην Ισπανία, μετά την Ανδαλουσία, με παραγωγή περίπου 151.000 τόνων ετησίως, παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια ρυζιού συνδέεται συχνά με άλλες περιοχές όπως το Δέλτα του Έβρου ή η Κοινότητα της Βαλένθιας.

