Τα Φιλαράκια: Το ιλιγγιώδες ποσό που εξακολουθούν να παίρνουν οι πρωταγωνιστές από τις επαναλήψεις

Μπορεί να έχουν περάσει 22 χρόνια από το τέλος της σειράς «Τα Φιλαράκια» αλλά η δημοτικότητά της είναι διαχρονική όπως και τα υψηλά ποσά που λαμβάνουν οι πρωταγωνιστές.

Ανάμεσα στις πολυσυζητημένες πρόσφατες αποκαλύψεις της, η Λίζα Κούντροου επιβεβαίωσε και το ιλιγγιώδες ποσό που εξακολουθούν να λαμβάνουν οι πρωταγωνιστές της σειράς «Τα Φιλαράκια» μετά από τόσα χρόνια.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ματ Λε Μπλανκ και η Λίζα Κούντροου εξακολουθούν να εισπράττουν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από τα δικαιώματα των επαναλήψεων της σειράς συμφωνα με την εφημερίδα The Times.

Η Κούντροου κάνοντας χιούμορ απάντησε ίσως συμβαίνει επειδή «Η Φοίβη Μπουφέ ήταν τόσο καλή».

