Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο στον Κεραμεικό: Η στιγμή που 89χρονος αποχωρεί με την καραμπίνα από τον ΕΦΚΑ

Στην επιφάνεια έχει έρθει ένα βίντεο από στην που ο 89χρονος αποχωρεί από τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού με την καραμπίνα και αφού έχει πυροβολήσει τον υπάλληλο.

Συναγερμός σήμανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όταν ένας 89χρονος εισέβαλε στο κτίριο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε με καραμπίνα έναν υπάλληλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στο προσκήνιο, ο ηλικιωμένος άνδρας αφού έχει μπει στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού στη συνέχεια βγαίνει ατάραχος από αυτό και διασχίζει την οδό Κειριάδων.

Ο 89χρονος φοράει καπέλο και μια σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά κρυμμένη την κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία τραυμάτισε αρχικά τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τους άλλους 4 υπαλλήλους στα δικαστήρια της Λουκάρεως.

Το χρονικό των επιθέσεων

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (28/4) όταν ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης έφτασε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, ανέβηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου και αφού είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε προς το μέρος ενός άλλου υπαλλήλου. Ως αποτέλεσμα ένας άνδρας 63 ετών να τραυματιστεί στο πόδι.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε και δεύτερη επίθεση. Αφού αποχώρησε από τον ΕΦΚΑ, μπήκε σε ταξί και πήγε στο κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, όπου και πυροβόλησε άλλα τέσσερα άτομα.

Μετά την δεύτερη επίθεση άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε ξανά, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος, ο οποίος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα οι πέντε τραυματίες

Με τραύματα στα πόδια από πυροβολισμούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός τα πέντε άτομα που πυροβόλησε ο 89χρονος πρώτα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τους γιατρούς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και είναι όλοι εκτός κινδύνου. Στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού αρχικά ο 89χρονος τραυμάτισε με καραμπίνα εργαζόμενο και ακολούθως τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο.

