Οι επιστήμονες συμφωνούν: Πριν από 600 χρόνια, η αυτοκρατορία των Ίνκας εφηύρε τον πρώτο υπολογιστή

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι το «quipu» των Ίνκας λειτουργούσε ως το πρώτο υπολογιστικό σύστημα στον κόσμο.

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στο να διαθέτουμε σήμερα σύγχρονες συσκευές ικανές να επιτυγχάνουν πράγματα που πριν από χρόνια φαίνονταν αδύνατα. Ωστόσο, φαίνεται πως και οι αρχαίοι πολιτισμοί διέθεταν μηχανισμούς και συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν πρόγονοι των δικών μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Computer and Information Science, η αυτοκρατορία των Ίνκας ίσως να εφηύρε το πρώτο υπολογιστικό σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για το «quipu», μια συσκευή αποτελούμενη από κορδόνια με κόμπους διαφορετικής κατεύθυνσης και χρώματος. Χρησιμοποιούνταν για την κωδικοποίηση πληροφοριών, την καταγραφή δεδομένων, φόρων κτλ.

Ωστόσο, παρά τις αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους ερευνητές, το νόημα των πληροφοριών που κατέγραφαν παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί. Παρ’ όλα αυτά, ο πραγματικός στόχος της μελέτης δεν είναι η αποκρυπτογράφηση του περιεχομένου ενός «quipu», αλλά η κατανόηση της σχέσης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε αυτή τη συσκευή και την ανάπτυξη του σύγχρονου λογισμικού.

«Quipu»: Η επαναστατική εφεύρεση της αυτοκρατορίας των Ίνκας

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το «quipu» των Ίνκας λειτουργούσε ως το πρώτο υπολογιστικό σύστημα στον κόσμο, ικανό να διαχειρίζεται πολύπλοκα δεδομένα μέσω κόμπων, χρωμάτων και στριψιμάτων των κορδονιών. Ο Richard Dosselmann, ειδικός στην πληροφορική στο First Nations University of Canada και κύριος συγγραφέας της μελέτης, μαζί με τους Edward Doolittle και Vatika Tayal, προσπάθησαν να εξηγήσουν τη σχέση που θα μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα στο «quipu» και ένα σύγχρονο λογισμικό.

Τα κορδόνια ενός «quipu», τα οποία διακλαδίζονται δημιουργώντας μια δενδροειδή δομή, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση δεδομένων όπως οι φάκελοι σε έναν υπολογιστή. Και ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας θα μπορούσε να μεταφραστεί σε κώδικα γραμμένο σε C++ και Python.

Για να αποδείξουν ότι δεν πρόκειται μόνο για θεωρία, η ομάδα του Dosselmann δημιούργησε τρεις λειτουργικές εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα ενός «quipu»: ένα φύλλο υπολογισμού, ένα σύστημα αρχείων και ένα εργαλείο απεικόνισης εικόνων. Οι αναλύσεις τους έδειξαν ότι η μη ταξινομημένη φύση της δομής επιτρέπει γρήγορη εισαγωγή δεδομένων, συγκρίσιμη με εκείνη των πινάκων και των συνδεδεμένων λιστών.

