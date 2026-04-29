Το μεγαλύτερο παζλ του κόσμου: 60.000 κομμάτια μέσα σε τέσσερα χρόνια (vid)

Άνδρας έσπασε νέο ρεκόρ για το μεγαλύτερο παζλ στον κόσμο, το οποίο ολοκλήρωσε μετά από τέσσερα χρόνια, συναρμολογώντας 60.000 κομμάτια.

Μετά από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας και περισσότερες από 800 ώρες προσωπικής εργασίας, ο Λου Σάλας κατάφερε να ολοκληρώσει ένα πραγματικά γιγαντιαίο επίτευγμα, ένα παζλ 60.000 κομματιών που απεικονίζει τις επτά ηπείρους και τα θαύματα του κόσμου.

Το παζλ, δημιουργία της εταιρείας Dowdle, αποτελείται από 60 ξεχωριστά κουτιά των 1.000 κομματιών το καθένα. Ο Σάλας αφιέρωσε αρκετό καιρό μόνο στον σχεδιασμό της προσέγγισης πριν καν ανοίξει τα κουτιά.

Συναρμολόγησε κάθε τμήμα ξεχωριστά στην ειδική «αίθουσα παζλ» του σπιτιού του και στη συνέχεια τα αποθήκευε σε πλαστικές επιφάνειες. Στην προσπάθειά του είχε την πολύτιμη βοήθεια της 8χρονης εγγονής του, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «παιδί-θαύμα» του είδους.

Μια επιχείρηση μηχανικής στο γκαράζ

Η τελική συναρμολόγηση ήταν μια πρόκληση από μόνη της. Η ομάδα του Σάλας κατασκεύασε ένα ειδικό τραπέζι διαστάσεων 2,44 επί 8,99 μέτρων μέσα στο γκαράζ του, το οποίο προορίζεται για τρία αυτοκίνητα.

Για να τοποθετήσει τα κομμάτια στο κέντρο του τραπεζιού χωρίς να καταστρέψει τα υπόλοιπα, ο Σάλας χρησιμοποίησε αυτοσχέδιες δοκούς ώστε να αιωρείται πάνω από την κατασκευή. Η διαδικασία της ένωσης όλων των τμημάτων διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.

Αν και το συγκεκριμένο παζλ κοστίζει εκατοντάδες δολάρια και είναι εξαιρετικά σπάνιο στην αγορά, ο Λου Σάλας δεν σκοπεύει να το κρατήσει ή να το πουλήσει. Επιθυμία του είναι να το χαρίσει δωρεάν σε κάποιον που θα θελήσει να ζήσει την ίδια εμπειρία συναρμολόγησης. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ο στόχος του είναι να μοιραστεί τη χαρά και την ικανοποίηση που ένιωσε ο ίδιος βλέποντας το έργο να ολοκληρώνεται κομμάτι-κομμάτι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ