Γυναίκα που πληρώνεται από μαμάδες - και όχι μόνο - για να κοιμάται με τους γιους τους, εξηγεί ποιο είναι το πελατολόγιο τής και τι αναζητούν πραγματικά οι άνδρες!

Υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που συνδέει όλους τους πελάτες της Saurora Grace, της σεξουαλικής βοηθού που έγινε γνωστή επειδή πληρώνεται από μητέρες για να μυήσει τους άπειρους γιους τους και η απάντηση ίσως σας εκπλήξει.

Το πελατολόγιό της και το κοινό στοιχείο όλων

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Grace εξήγησε ότι το πελατολόγιό της είναι εξαιρετικά ευρύ και περιλαμβάνει ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης: «Έχω δεχτεί επιχειρηματίες, CEOs, δασκάλους, αστυνομικούς. Κάθε τύπο ανθρώπου που μπορείτε να φανταστείτε: ελεύθερες γυναίκες, άτομα με αναπηρία, ανθρώπους που προσπερνάτε καθημερινά στον δρόμο και δεν θα τους δίνατε δεύτερη ματιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κοινό στοιχείο που ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, σύμφωνα με την ίδια, είναι η εξάντληση από την κοινωνική πίεση: «Όλοι τους έχουν κουραστεί να υποδύονται ρόλους. Θέλουν έναν χώρο όπου δεν χρειάζεται να προσποιούνται και μπορούν απλώς να υπάρχουν. Αυτό είναι που πληρώνουν όταν μπαίνουν σε αυτό το δωμάτιο». Η Grace τονίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα ντροπιαστικό στην αναζήτηση της οικειότητας και της εξερεύνησης, αρκεί να μην βλάπτεται κανείς.

Οι πελάτες της κυμαίνονται από άνδρες και γυναίκες ηλικίας 21 έως 80 ετών, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για έναν ασφαλή χώρο σεξουαλικής και συναισθηματικής έκφρασης δεν έχει ηλικία ούτε κοινωνικά σύνορα.

Το προσωπικό βίωμα που την έκανε να στραφεί σε αυτό το «επάγγελμα»

Η επιθυμία της Saurora Grace να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν με το σώμα και την απόλαυση προέκυψε από μια οδυνηρή προσωπική απώλεια. Όπως εξήγησε μιλώντας στη «The Sun», ο θάνατος της μητέρας της αναδιαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη επαφή.

«Με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο συχνά οι άνθρωποι αρνούνται στον εαυτό τους την οικειότητα και την ειλικρίνεια μέχρι να είναι πολύ αργά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό την ώθησε σε μια εργασία που βοηθά τους άλλους να επανασυνδεθούν με αυτές τις αξίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ