Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Μας έδειξε το μαχαίρι με τα αίματα» – Η μαρτυρία που σοκάρει (vid)

Η φίλη της 20χρονης περιγράφει όσα έγιναν πριν και μετά τη δολοφονία, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη μοιραία συνάντηση και τη στιγμή που κατάλαβαν τι είχε συμβεί.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο, μέσα από τη μαρτυρία φίλης της 20χρονης συντρόφου του καθ’ ομολογίαν δράστη. Η ίδια περιγράφει ένα σκηνικό έντασης και φόβου που εξελισσόταν εδώ και καιρό, πριν καταλήξει στη μοιραία νύχτα της 21ης Απριλίου.

Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Θεόφιλος ήταν ερωτευμένος με την κοπέλα, χωρίς να έχει δείξει επιθετική συμπεριφορά, ωστόσο η σχέση του με τον 20χρονο ήταν τεταμένη. Η κατάσταση είχε αρχίσει να ξεφεύγει, με τον 20χρονο να παρεμβαίνει ακόμα και σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, ζητώντας του να απομακρυνθεί.

Το ραντεβού που δεν έπρεπε να γίνει

Το βράδυ της 21ης Απριλίου, ο 20χρονος φέρεται να έστειλε μήνυμα στον 27χρονο, καλώντας τον να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου. Η μάρτυρας βρισκόταν μαζί με τη φίλη της και τον δράστη εκείνη την ώρα και, όπως λέει, από νωρίς υπήρχε ανησυχία ότι κάτι θα εξελισσόταν άσχημα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, συναντήθηκαν και με έναν ακόμη φίλο του 20χρονου, ενώ εκείνος φρόντισε να στείλει φωτογραφία από το σημείο της συνάντησης. Παρά την αναμονή, ο 27χρονος δεν εμφανίστηκε ποτέ, γεγονός που –όπως εκ των υστέρων εκτιμά η ίδια– δεν ήταν τυχαίο.

Όσο περνούσε η ώρα, η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο βαριά. Η μάρτυρας περιγράφει ότι τόσο η ίδια όσο και η φίλη της είχαν αρχίσει να φοβούνται ότι κάτι είχε ήδη συμβεί.

Η στιγμή της αποκάλυψης

Όταν αργότερα βρέθηκαν όλοι μαζί μέσα στο αυτοκίνητο, οι υποψίες έγιναν πιο έντονες. Όπως αναφέρει, άκουσε τους δύο νεαρούς να μιλούν μεταξύ τους με υπονοούμενα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο 27χρονος ίσως να μην ήταν καλά.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τι είχε κάνει. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, είπε ότι ενήργησε για να προστατεύσει τη σχέση του, θεωρώντας ότι ο 27χρονος ενοχλούσε τη σύντροφό του.

Τότε, όπως περιγράφει η μάρτυρας, τους έδειξε στο κινητό του φωτογραφία από το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα. Παρά τη σοβαρότητα της πράξης, ο ίδιος φέρεται να πίστευε ότι είχε τραυματίσει το θύμα και όχι ότι το είχε σκοτώσει.

Η συνειδητοποίηση και η κατάρρευση

Η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν σταμάτησαν το αυτοκίνητο και μπήκαν στο διαδίκτυο, όπου είδαν τα πρώτα δημοσιεύματα για τον θάνατο του 27χρονου. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την ίδια, όλοι συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί.

Η αντίδραση ήταν άμεση και έντονη, με τη μάρτυρα να περιγράφει ότι τους έπιασε κρίση, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε κάθε αίσθηση ελέγχου της κατάστασης.

