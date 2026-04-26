Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από το ραντεβού θανάτου – Τα σβησμένα μηνύματα και οι αντιφάσεις

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο. Βίντεο δείχνει τον 20χρονο να φτάνει στο σημείο, ενώ αποκαλύπτονται σβησμένα μηνύματα.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς νέα στοιχεία και οπτικό υλικό ρίχνουν φως στις κινήσεις του 20χρονου κατηγορούμενου πριν από το μοιραίο ραντεβού.

Βίντεο που παρουσιάστηκε από το MEGA αποτυπώνει τη στιγμή που το όχημα που οδηγούσε ο δράστης προσεγγίζει το σημείο όπου λίγο αργότερα εκτυλίχθηκε το έγκλημα. Οι εικόνες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς φαίνεται να αντικρούουν βασικούς ισχυρισμούς του ίδιου.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 20χρονος είχε υποστηρίξει ότι μετέβη στο σημείο με το αυτοκίνητο του πατριού του. Ωστόσο, το καταγεγραμμένο υλικό δείχνει πως χρησιμοποίησε ενοικιαζόμενο όχημα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί προσπάθειας παραπλάνησης των Αρχών.

Η συγκεκριμένη αντίφαση αξιολογείται ήδη από τους ερευνητές, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την αξιοπιστία της απολογίας του.

Τα σβησμένα μηνύματα και ο ρόλος της συντρόφου

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τα ψηφιακά ίχνη της υπόθεσης. Όπως προκύπτει, μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος φέρεται να διέγραψε μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του.

Στα συγκεκριμένα μηνύματα, η ίδια φέρεται να του ζητούσε να μην μεταβεί στο ραντεβού με το θύμα στο Πάρκο Ασυρμάτου, στοιχείο που ενδέχεται να προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση και να φωτίζει το παρασκήνιο της συνάντησης.

Στο αυτόφωρο οι εμπλεκόμενοι

Η υπόθεση οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να εκδικαστεί στο αυτόφωρο η υπόθεση που αφορά δύο νεαρές γυναίκες και έναν φίλο του 20χρονου, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

