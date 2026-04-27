Χτυπά η AI: 22 επαγγέλματα στον «αέρα» - Η λύση με 4ήμερη δουλειά

Η OpenAI αποκαλύπτει ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη και προτείνει 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού.

Νέα δεδομένα για το μέλλον της εργασίας φέρνουν δύο εκθέσεις της OpenAI, οι οποίες σκιαγραφούν τους κλάδους που κινδυνεύουν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και προτείνουν ριζικές αλλαγές, όπως η καθιέρωση τετραήμερης εργασίας την εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών.

Η ανάλυση εξετάζει πάνω από 900 επαγγέλματα, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 18% των θέσεων εργασίας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης, ενώ ένα 24% αναμένεται να συρρικνωθεί. Την ίδια στιγμή, ένα 12% ενδέχεται να ενισχυθεί, καθώς η AI δημιουργεί νέα ζήτηση.

Στους πιο «εκτεθειμένους» κλάδους περιλαμβάνονται οι επιχειρηματικές και οικονομικές υπηρεσίες, η πληροφορική, η διοίκηση, οι διοικητικές υπηρεσίες και ο νομικός τομέας, ενώ σημαντική διείσδυση καταγράφεται και σε δημιουργικά επαγγέλματα, όπως τα μέσα ενημέρωσης και ο σχεδιασμός.

Ωστόσο, η εταιρεία επισημαίνει ότι η τεχνολογική δυνατότητα δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεση απώλεια θέσεων εργασίας. Σε πολλούς τομείς, η AI μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

Στο τραπέζι η 4ήμερη εργασία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για 32ωρη εργασία την εβδομάδα, χωρίς μείωση μισθών. Η λογική πίσω από αυτή την ιδέα είναι ότι τα οφέλη παραγωγικότητας από την AI θα πρέπει να επιστρέφουν στους εργαζόμενους, είτε μέσω λιγότερων ωρών είτε μέσω καλύτερων παροχών.

Παράλληλα, προτείνεται ενίσχυση επιδομάτων, όπως συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και στήριξη για τη φροντίδα παιδιών.

Προκλήσεις και ανησυχίες

Παρά τις προοπτικές, ειδικοί προειδοποιούν ότι η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη. Υπάρχουν φόβοι ότι χωρίς σωστή πολιτική διαχείριση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, ευνοώντας όσους έχουν ήδη πρόσβαση σε πόρους και τεχνογνωσία.

Η OpenAI τονίζει ότι οι εκθέσεις αυτές αποτελούν την αρχή μιας ευρύτερης συζήτησης, καλώντας κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να προετοιμαστούν εγκαίρως για τις αλλαγές που έρχονται στην αγορά εργασίας.

Οι 22 κλάδοι που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της AI

Επιχειρηματικές & Οικονομικές Λειτουργίες

Πληροφορική & Μαθηματικά

Διοίκηση / Management

Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη

Αρχιτεκτονική & Μηχανική

Νομικά επαγγέλματα

Τέχνες, Σχεδιασμός & Μέσα Ενημέρωσης

Βιοεπιστήμες, Φυσικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Πωλήσεις & συναφή επαγγέλματα

Εκπαίδευση & Βιβλιοθήκες

Επαγγελματίες Υγείας

Κοινωνικές Υπηρεσίες & Κοινότητα

Υπηρεσίες Προστασίας (ασφάλεια κ.λπ.)

Τεχνική Εγκατάσταση & Επισκευές

Βιομηχανική Παραγωγή

Γεωργία, Αλιεία & Δασοκομία

Εστίαση & Υποστήριξη Υγειονομικής Περίθαλψης

Μεταφορές & Διακίνηση Υλικών

Προσωπική Φροντίδα & Εξυπηρέτηση

Κατασκευές & Εξόρυξη

Συντήρηση Κτιρίων & Υπαίθριων Χώρων

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ