Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 20χρονος οπαδός για επίθεση σε ανήλικο στα Κουφάλια

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε 20χρονος για οπαδικό επεισόδιο σε βάρος 15χρονου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Αναβολή της δίκης για το Μεγάλο Σάββατο.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 20χρονος που συνελήφθη για συμμετοχή σε επεισόδιο με οπαδικά χαρακτηριστικά, το οποίο σημειώθηκε στα Κουφάλια.

Η υπόθεση αφορά επίθεση σε βάρος ανηλίκου, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 20χρονου, καθώς και ενός 15χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Σε βάρος του ενήλικου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια σε πράξη βίας με αθλητικό υπόβαθρο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για το Μεγάλο Σάββατο, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής του μέχρι τότε.

Αντίθετα, ο 15χρονος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα, με τη δικογραφία να διαχωρίζεται ως προς το πρόσωπό του. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο πατέρας του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο 24ωρο, όταν ο 15χρονος φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση και να του αφαιρέθηκε μπλούζα με διακριτικά του Άρη.

