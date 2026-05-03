Εταιρεία λάνσαρε chatbot που επιτρέπει συνομιλίες με τον «Ιησού» έναντι 1,99 δολαρίων το λεπτό (vid)

Εταιρεία χρεώνει άτομα 1,99 δολάρια ανά λεπτό για να μιλήσουν με το Avatar του Ιησού με τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνολογική startup «Just Like Me» λάνσαρε μια υπηρεσία chatbot που επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με ένα ψηφιακό είδωλο του Ιησού Χριστού, με χρέωση 1,99 δολάρια ανά λεπτό.

Ένας ψηφιακός μέντορας βασισμένος στη Βίβλο

Σύμφωνα με την εταιρεία, το «Jesus AI» είναι ένας σύγχρονος μέντορας σχεδιασμένος να εμπνέει, να καθοδηγεί και να ανυψώνει όποιον αναζητά υποστήριξη στην καθημερινή του ζωή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Chris Breed, εξήγησε ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύτηκε στη Βίβλο καθώς και σε κηρύγματα διαφόρων ιερέων. Διευκρίνισε, επίσης, ότι το chatbot δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την πίστη, τον κλήρο ή τις γραφές, αλλά να προσφέρει μια «συμπονετική παρουσία» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής.

Βιντεοκλήσεις με 1,99 δολάρια το λεπτό: «Δεν είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός»

Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις με ένα ψηφιακό avatar του Ιησού, η εμφάνιση του οποίου βασίζεται στην ερμηνεία του ηθοποιού Jonathon Roumie από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά The Chosen.

Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται σε 1,99 δολάρια το λεπτό, ενώ προσφέρεται και πακέτο 45 λεπτών έναντι 49,99 δολαρίων. Η εταιρεία τονίζει στον ιστότοπό της ότι το εργαλείο προσφέρει σοφία εμπνευσμένη από τις διδασκαλίες της αγάπης και της συγχώρεσης, αλλά ξεκαθαρίζει: «Δεν είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ούτε διαθέτει θεία αυθεντία».

Θύελλα αντιδράσεων στα social media: «Ο πληθωρισμός χτύπησε ακόμα και τις εξομολογήσεις στον Ιησού»

Παρά τους ισχυρισμούς της εταιρείας ότι η εφαρμογή φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στον Θεό, η υποδοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Πολλοί χρήστες κατηγορούν την εταιρεία ότι εκμεταλλεύεται τους πιο ευκολόπιστους πιστούς για οικονομικό όφελος.

«Αυτό είναι κακό. Μπορείς να μιλήσεις στον πραγματικό Ιησού δωρεάν όποτε θέλεις», σχολίασε ένας χρήστης στο X. «1,99 το λεπτό; Φαίνεται πως ο πληθωρισμός χτύπησε ακόμα και τις εξομολογήσεις στον Ιησού», ανέφερε ένας άλλος με χιούμορ.

