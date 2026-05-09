Την τεμάχισε και την έψαχνε σε εκπομπές - Ο δολοφόνος, το τεμαχισμένο πτώμα και η αποφυλάκισή του

Η ιστορία της Τζούλι Μαρί Σκάλι και του Γιώργου Σκιαδόπουλου είναι μια από τις πιο σκοτεινές και περίπλοκες υποθέσεις εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Τον Νοέμβριο του 1997, ο 22χρονος Γιώργος Σκιαδόπουλος, τρίτος μηχανικός σε κρουαζιερόπλοιο, συναντά την 29χρονη Τζούλι Μαρί Σκάλι. Η Τζούλι, πρώην μοντέλο, παντρεμένη για επτά χρόνια και μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού, ταξίδευε με τον σύζυγό της. Η γνωριμία τους ξεκίνησε φιλικά, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε έντονη, αμοιβαία έλξη.

Το σκηνικό ήταν ιδανικό: Θάλασσα, ήλιος και η μαγεία της Καραϊβικής. Όπως περιγράφουν τα ρεπορτάζ, η Τζούλι ένιωθε έλξη για τον νεαρό μηχανικό, ενώ εκείνος εντυπωσιαζόταν από την ομορφιά και τη γοητεία της. Η παθιασμένη επικοινωνία τους άρχισε ήδη στο ταξίδι και σηματοδότησε την αρχή του κεραυνοβόλου έρωτά τους.

