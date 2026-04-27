29χρονος έσπασε 30 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι δρόμοι

Καταστροφική μανία 29χρονου στο κέντρο της Αθήνας, που έσπασε με ξύλινο κοντάρι πάνω από 30 παρκαρισμένα οχήματα.

«Βομβαρδισμένο τοπίο» θυμίζουν από τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/4) τρεις δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της καταστροφικής μανίας ενός 29χρονου αλλοδαπού, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές φθορές σε 30 σταθμευμένα οχήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 02:50 τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 29χρονο σε κατάσταση αμόκ, να σπάει παρμπρίζ και τζάμια, αλλά και να προκαλεί βαθουλώματα στα αυτοκίνητα κατά μήκος των οδών Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Στο νοσοκομείο ο δράστης: Ακόμα και με το κεφάλι έσπαγε τα τζάμια

Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα ξύλινο κοντάρι για να προκαλέσει τις φθορές, ωστόσο επιτέθηκε στα οχήματα ακόμη και με τις γροθιές ή το κεφάλι του. Λόγω της βιαιότητας των πράξεών του, ο 29χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος από τις αστυνομικές αρχές μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Στον συλληφθέντα ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να κατηγορείται και για παράνομη διαμονή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ