Ρεκόρ Guinness για ένα... περιστέρι: Πέθανε σε ηλικία 44 ετών, διπλάσια από το προσδόκιμο ζωής

Το γηραιότερο «κατοικίδιο» περιστέρι στον κόσμο έζησε πάνω από 44 χρόνια και πέθανε έχοντας τα διπλάσια έτη απ' ότι τα κοινά περιστέρια.

Ο Sugar, ένα λευκό περιστέρι από το Τσέστερφιλντ του Μιζούρι, αναγνωρίστηκε από το Ρεκόρ Γκίνες ως το γηραιότερο περιστέρι σε «αιχμαλωσία» στον κόσμο, φτάνοντας στην αξιοσημείωτη ηλικία των 44 ετών και 72 ημερών.

Ενώ το μέσο προσδόκιμο ζωής για τα περιστέρια είναι περίπου τα 20 έτη, ο Sugar κατάφερε να ζήσει υπερδιπλάσια χρόνια. Γεννημένος στις 23 Ιουνίου 1981, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του δίπλα στον 77χρονο ιδιοκτήτη του, Dewayne Orender.

Οι δυο τους ήταν αχώριστοι, παρακολουθώντας μαζί τις αγαπημένες τους τηλεοπτικές εκπομπές και ακούγοντας μουσική. «Είναι ο καλύτερός μου φίλος», είχε δηλώσει ο Orender στο Guinness World Records λίγο πριν τον θάνατο του πτηνού.

Ένας δεσμός βαθιάς αφοσίωσης

Η σχέση τους ήταν τόσο ισχυρή που ο Sugar εμφάνιζε συμπτώματα κατάθλιψης κάθε φορά που ο Orender έλειπε από το σπίτι. Όταν ο ιδιοκτήτης του νοσηλεύτηκε στο Νάσβιλ, σταμάτησε να τρώει και παρέμενε ακίνητο στο δάπεδο του κλουβιού του από το άγχος.

Το ίδιο συνέβη και όταν ο Orender έλειψε για μια ηχογράφηση. Μόλις επέστρεφε, ο Sugar ανέκτησε αμέσως τη ζωντάνια του, αποδεικνύοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση μεταξύ τους.

Ο Sugar κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του γηραιότερου περιστεριού κατά 15 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης του ήλπιζε ότι το κατοικίδιό του θα έφτανε τα 50 έτη για να του διοργανώσει ένα μεγάλο πάρτι με τις αγαπημένες του λιχουδιές, όπως κομμάτια από κουλούρι ολικής άλεσης και ποπ κορν. Δυστυχώς, ο Sugar πέθανε την Κυριακή του Πάσχα (12/4).

