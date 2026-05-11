Τραμπ κατά Τεχεράνης: «Απαράδεκτοι! Το Ιράν παίζει παιχνίδια εδώ και 47 χρόνια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την ιρανική απάντηση στην αμερικανική πρόταση, ενώ η Τεχεράνη ζητά τερματισμό του πολέμου και άρση κυρώσεων.

Σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει και είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω πακιστανικών διαμεσολαβητικών καναλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιρανικού πρακτορείου Tasnim, η πρόταση της Τεχεράνης περιλαμβάνει άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, καθώς και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ζητά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου για διάστημα 30 ημερών, στο πλαίσιο μιας πιθανής αποκλιμάκωσης.

Αμφιβολίες της Τεχεράνης για τις προθέσεις των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στις αμερικανικές προθέσεις, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη σοβαρότητα της Ουάσινγκτον ως προς τη διπλωματική διαδικασία.

Ο Abbas Araghchi δήλωσε ότι οι πρόσφατες κινήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Ιράν και Ομπάμα

Σε νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια».

Παράλληλα, στράφηκε και κατά του Μπάρακ Ομπάμα, κατηγορώντας τον ότι είχε υιοθετήσει φιλοϊρανική στάση εις βάρος του Ισραήλ και των συμμάχων της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη «εμπαίζει» τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες, κατηγορώντας το ιρανικό καθεστώς για επιθέσεις, καταστολή διαδηλώσεων και αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

«Δεν θα γελάνε πια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

