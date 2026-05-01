Έβαλε εργάτες για ανακαίνιση και του άρπαξαν θησαυρό 635.000€ από τη σοφίτα

Απίστευτη υπόθεση στη Γαλλία: 86χρονος έκρυβε χρυσό αξίας 635.000€ στη σοφίτα του και έπεσε θύμα κλοπής από εργάτες που είχε προσλάβει.

Μια υπόθεση που μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκε στη νοτιοανατολική Drôme, όπου ένας 86χρονος συνταξιούχος κατήγγειλε την κλοπή χρυσού συνολικής αξίας 635.000 ευρώ από το ίδιο του το σπίτι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηλικιωμένος είχε κρύψει στη σοφίτα του ράβδους χρυσού και πολύτιμα νομίσματα, θεωρώντας πως το σημείο αυτό ήταν απολύτως ασφαλές. Ωστόσο, η απόφασή του να προχωρήσει σε εργασίες ανακαίνισης αποδείχθηκε μοιραία.

Από την ανακαίνιση... στην εξαφάνιση του θησαυρού

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, όταν ο 86χρονος προσέλαβε συνεργείο για ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σπίτι του. Η επιλογή του να διατηρεί τον θησαυρό εντός της κατοικίας συνδέεται με την απόφαση τράπεζας να διακόψει τη λειτουργία θυρίδων ασφαλείας, οδηγώντας τον να αναζητήσει εναλλακτική λύση.

Όταν οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, ο ίδιος διαπίστωσε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί. Άμεσα ενημέρωσε τις αρχές, με την υπόθεση να λαμβάνει διαστάσεις.

Συλλήψεις και δικαστική εξέλιξη

Οι έρευνες της αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη τριών ατόμων -δύο ανδρών και μίας γυναίκας- από την περιοχή Bouches-du-Rhône, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με το συνεργείο.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου στη Valence στις 14 Απριλίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για την κλοπή. Η τρίτη εμπλεκόμενη, σύζυγος ενός εκ των εργατών, κατηγορείται ως συνεργός.

Παρά τις συλλήψεις, η τύχη του θησαυρού παραμένει άγνωστη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.

Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του έως τις 17 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα κριθεί η ενοχή ή μη των κατηγορουμένων.

