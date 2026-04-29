Μία δυνατή ιστορία αγάπης: Κούρδος ποιητής ερωτεύτηκε τη γυναίκα που του συμπαραστάθηκε στη φυλακή

Η ερωτική ιστορία ενός Κούρδου ποιητή ο οποίος φυλακίστηκε επί 30 χρόνια αλλά κατάφερε να βρει την σύντροφο της ζωής του μέσα στη φυλακή.

Μία ιστορία αγάπης που χρειάστηκε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, όπως την τουρκική δικαιοσύνη, τη φυλακή και την συντηρητική παράδοση της Τουρκίας, παρουσιάζουν οι New York Times.

Ο Κούρδος ποιητής Ιλχάν Σάμι Τσομάκ επέλεξε για σύντροφο ζωής την γυναίκα που του συμπαραστάθηκε νομικά στη φυλακή. Όταν το 2019 της αποκάλυψε τα αισθήματα του μέσα από την φυλακή, όπου εξέτιε ποινή ισοβίων, η Ιπέκ Οζέλ δεν τον πήρε στα σοβαρά. «Πώς θα μπορούσα; Ήμουν η μοναδική γυναίκα που έβλεπε μετά από δεκαετίες», είπε.

Η ιστορία της αγάπης τους εξέπληξε τους φίλους και της οικογένειές τους αφού προέρχονται από πολύ διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Ο Ιλχάν Σάμι Τσομάκ γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό στο Μπινγκόλ, στην ανατολική Τουρκία, από μια οικογένεια απλών αγροτών που ήταν Αλεβίτες, δηλαδή ανήκαν σε μία μουσουλμανική αίρεση.

