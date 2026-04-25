190 μέτρα πλοίο και όμως «αόρατο»: Το πολεμικό που μπερδεύει τα ραντάρ επειδή μοιάζει με... ψαρόβαρκα

Το USS Zumwalt είναι ένα από τα πιο παράξενα και εξελιγμένα πολεμικά πλοία στον κόσμο, σχεδιασμένο να «εξαφανίζεται» από τα ραντάρ παρά το τεράστιο μέγεθός του.

Ένα πλοίο 190 μέτρων που στα ραντάρ μπορεί να δείχνει πολύ μικρότερο απ’ όσο είναι. Το USS Zumwalt δεν σχεδιάστηκε για να εντυπωσιάζει με την εικόνα του, αλλά για να καθυστερεί εκείνη τη στιγμή που ο αντίπαλος θα το «δει». Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία και ο χρόνος καθορίζουν τις εξελίξεις, αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.

Η λογική πίσω από το Zumwalt δεν είναι απλώς να έχει ισχυρά όπλα, αλλά να αποκτά χρόνο πριν γίνει στόχος. Γιατί στη θάλασσα, το ποιος θα εντοπίσει πρώτος τον άλλον, συχνά καθορίζει και το αποτέλεσμα.

Το σχήμα που «σπάει» τα ραντάρ

Το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει είναι η γάστρα του. Σε αντίθεση με τα περισσότερα πολεμικά πλοία, το Zumwalt έχει πλευρές που γέρνουν προς τα μέσα, σε έναν σχεδιασμό που λέγεται tumblehome. Αυτό σημαίνει ότι τα κύματα των ραντάρ δεν επιστρέφουν εύκολα πίσω στην πηγή τους, αλλά διαχέονται.

Δεν γίνεται αόρατο. Απλώς φαίνεται διαφορετικό, συχνά μικρότερο. Και αυτό μπορεί να καθυστερήσει την αναγνώρισή του σε πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων. Παρόμοια φιλοσοφία υπάρχει και στα stealth αεροσκάφη, με τη διαφορά ότι στη θάλασσα όλα είναι πιο απαιτητικά, λόγω καιρού, κυμάτων και σταθερότητας.

Μέσα του λειτουργεί σαν πλωτός σταθμός ενέργειας. Το ενσωματωμένο ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης επιτρέπει την κατανομή ισχύος όπου χρειάζεται, είτε για την κίνηση είτε για τα ηλεκτρονικά και τα όπλα. Με ισχύ που αγγίζει τα 78 megawatts, το πλοίο μπορεί να υποστηρίξει συστήματα υψηλής κατανάλωσης και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της αποστολής.

Αρχικά είχε σχεδιαστεί να φέρει δύο πυροβόλα των 155 mm για επιθέσεις από απόσταση, όμως το πλάνο άλλαξε στην πορεία. Τα συγκεκριμένα συστήματα αντικαταστάθηκαν, με το πλοίο να προσανατολίζεται πλέον σε πυραυλικά όπλα μεγάλης εμβέλειας και νέες τεχνολογίες, ακόμη και υπερηχητικές. Η ίδια η πορεία του δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι ανάγκες στον σύγχρονο πόλεμο.

Ένα ακόμη στοιχείο που το διαφοροποιεί είναι το πλήρωμα. Παρά το μέγεθός του, λειτουργεί με λιγότερα από 200 άτομα, χάρη στην εκτεταμένη αυτοματοποίηση. Πολλά συστήματα ελέγχονται ψηφιακά, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινη παρουσία και δείχνοντας προς την κατεύθυνση των μελλοντικών πολεμικών πλοίων.

Η κλάση Zumwalt περιορίζεται σε τρία πλοία, γεγονός που δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα δοκιμής τεχνολογιών, ένα πρόγραμμα που λειτουργεί ως πεδίο εξέλιξης για όσα θα ακολουθήσουν. Δεν είναι το απόλυτο όπλο, ούτε αόρατο όπως συχνά παρουσιάζεται. Είναι όμως ένα βήμα προς έναν πόλεμο πιο «ήσυχο», πιο τεχνολογικό και πολύ πιο σύνθετο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ