AI εργαλείο κάνει... λάθη στα email για να φαίνονται ανθρώπινα

Νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προσθέτει σκόπιμα λάθη σε email ώστε να μην μοιάζουν γραμμένα από AI. Πώς λειτουργεί και γιατί γίνεται τάση.

Μέχρι πρόσφατα, ένα άψογο email θεωρούνταν ένδειξη επαγγελματισμού και προσοχής στη λεπτομέρεια. Σήμερα, όμως, η υπερβολικά «τέλεια» γραφή μπορεί να εγείρει υποψίες ότι πίσω της βρίσκεται κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπου η αυθεντικότητα αποκτά διαφορετική σημασία, κάνει την εμφάνισή του ένα παράδοξο ψηφιακό εργαλείο: τεχνητή νοημοσύνη που... προσθέτει λάθη. Το Sinceerly, ένα πρόσθετο για τον Chrome που δημιούργησε ο Ben Horwitz, επεξεργάζεται τα email και τα κάνει να μοιάζουν πιο «ανθρώπινα», εισάγοντας τυπογραφικά ή απλοποιώντας το ύφος.

Η λογική είναι απλή: σε μια εποχή όπου τα εργαλεία όπως το Grammarly και άλλα AI βοηθήματα τελειοποιούν το γραπτό λόγο, τα μικρά λάθη λειτουργούν πλέον ως ένδειξη αυθεντικότητας.

Το Sinceerly προσφέρει διαφορετικά «στυλ» γραφής. Από μια πιο διακριτική εκδοχή που απλοποιεί το κείμενο, μέχρι μια πιο «ανθρώπινη» προσέγγιση με πιο χαλαρό τόνο και μικρά λάθη. Υπάρχει ακόμη και λειτουργία «CEO», όπου τα email γίνονται πιο σύντομα, με πεζά γράμματα και λιτή δομή - μιμούμενα το ύφος υψηλόβαθμων στελεχών.

Ο δημιουργός του εργαλείου, που έχει συνδέσει την ιδέα με προσωπικές εμπειρίες από την επαγγελματική του καθημερινότητα, δεν κρύβει ότι το project ξεκίνησε περισσότερο ως πείραμα. Όπως επισημαίνει, η μαζική χρήση AI στην επικοινωνία έχει γεμίσει τα inbox με τυποποιημένα και απρόσωπα μηνύματα.

Το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει μια ευρύτερη αλλαγή: οι κανόνες της ψηφιακής επικοινωνίας επαναπροσδιορίζονται. Εκεί που κάποτε η τελειότητα ήταν στόχος, σήμερα η ατέλεια αρχίζει να θεωρείται πιο πειστική.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, τα «λάθη» ίσως τελικά γίνουν το νέο σημάδι ότι πίσω από την οθόνη υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος.

