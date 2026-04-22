Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου για τη δολοφονία του 25χρονου: «Δεν υπάρχουν κάμερες στο πάρκο»

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του 25χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο, τον οποίο εντόπισαν νεκρό οι φίλοι του στο Πάρκο Ασυρμάτου, αφού δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού τους για καφέ.

Ο 25χρονος, γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., είχε δώσει ραντεβού με την παρέα του, όμως η καθυστέρησή του προκάλεσε ανησυχία. Οι φίλοι του άρχισαν να τον αναζητούν και τελικά τον εντόπισαν πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρχικά φαινόταν λιπόθυμος, καθώς ήταν γυρισμένος μπρούμυτα και δεν φαινόταν η αιμορραγία. Όταν όμως τον γύρισαν, διαπίστωσαν ότι ήταν μέσα στα αίματα, έχοντας δεχθεί μια μοιραία μαχαιριά απευθείας στην καρδιά. Περίοικοι ανέφεραν ότι προηγήθηκε τσακωμός μέσα στο πάρκο, με τον νεαρό να προσπαθεί να περπατήσει μερικά μέτρα αφού δέχθηκε το πλήγμα, πριν καταρρεύσει.

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: «Δεν έχει κάμερες το σημείο, δεν ξέρουμε αν ήταν οπαδικό επεισόδιο»

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέφανος Μαμαλάκης, μίλησε για την φονική επίθεση: «Έχουμε μάθει ότι μαχαιρώθηκε στον θώρακα. Το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο. Είναι ένα πάρκο που είναι προς ανάπλαση. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο που λένε ότι θα έπρεπε να έχει κάμερες. Έχει πολύ μεγάλη παραβατικότητα στην περιοχή. Έχουμε συγκαλέσει σύσκεψη με το υπουργείο. Μία ομάδα ΔΙΑΣ, βρίσκεται πάντα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα και γιατί έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό σχετίζεται με ένα περιστατικό πρόσφατα, σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν οπαδικό επεισόδιο».

Οι στιγμές που ακολούθησαν τον εντοπισμό του νεαρού ήταν δραματικές. Όταν οι γονείς του έφτασαν στο σημείο και αντίκρισαν το παιδί τους νεκρό, επικράτησε πανικός, με τη μητέρα του να καταρρέει και να λιποθυμά από το σοκ. Το θύμα ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην περιοχή και η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύμα οργής και θλίψης στους κατοίκους που γνώριζαν την οικογένεια.

