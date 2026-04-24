Αθώος ο Νίκος Ρωμανός: Η απόφαση για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την εμπλοκή του, απαλλάσσοντάς τον από κάθε κατηγορία.

Με μια απόφαση που αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε αθώο τον Νίκο Ρωμανό για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024. Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή του λόγω σοβαρών αμφιβολιών για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η απόφαση ανακοινώθηκε σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα, λίγο πριν τη συμπλήρωση του 18μηνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Η ένταση ήταν εμφανής, καθώς η υπόθεση είχε συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον τόσο νομικά όσο και κοινωνικά.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Εκτός από τον Νίκο Ρωμανό, το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή ακόμη δύο κατηγορουμένων, ενώ δύο άλλοι κρίθηκαν ένοχοι, σύμφωνα και με την εισήγηση της εισαγγελέως. Ανάμεσα σε αυτούς που καταδικάστηκαν βρίσκεται και η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά από την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, όπου έχασε τη ζωή του ο 36χρονος σύντροφός της.

«Οι τρεις αθωωθέντες μπορούν να αποχωρήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την ανακοίνωση της απόφασης, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας για τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους.

Ένταση και συνθήματα έξω από τη δικαστική αίθουσα

Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες αλληλέγγυοι, οι οποίοι αντέδρασαν στο άκουσμα της απόφασης με συνθήματα συμπαράστασης. Η παρουσία τους είχε δώσει από νωρίς τον τόνο μιας ημέρας με έντονο φορτίο.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στον χώρο και τους κατηγορουμένους να οδηγούνται στο εδώλιο υπό στενή επιτήρηση λίγο μετά τις 11 το πρωί. Στις πρώτες θέσεις της αίθουσας βρίσκονταν συγγενείς των κατηγορουμένων, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της διαδικασίας.

Η συνέχεια της διαδικασίας

Η ακροαματική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται εδώ. Το δικαστήριο συνεχίζει προκειμένου να εξετάσει αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους καταδικασθέντες, κάτι που θα καθορίσει και το ύψος των ποινών που θα τους επιβληθούν.

Η απόφαση για τον Νίκο Ρωμανό κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της υπόθεσης, αφήνοντας ανοιχτό το επόμενο, αυτό των ποινών για όσους κρίθηκαν ένοχοι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ