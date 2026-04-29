Ένοπλη επίθεση 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Μυστήριο με τη βαλίτσα με τα 3.000 ευρώ που άφησε στο ταξί

Ο 89χρονος που τραυμάτισε πέντε ανθρώπους σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο φέρεται να άφησε σε ένα από τα ταξί που πήρε μια βαλίτσα με 3.000 ευρώ.

Στην Πάτρα συνελήφθη ο 89χρονος που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων εισβάλλοντας και πυροβολώντας με καραμπίνα, αρχικά σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ στο Κεραμεικό και κατόπιν στο Πρωτοδικείο.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, κοντά στα ΚΤΕΛ, χωρίς να προβάλλει αντίσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν οπλισμένος. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό μετέβη στην Πάτρα, αλλάζοντας τρία ταξί, ενώ σε ένα από αυτά φέρεται να άφησε βαλίτσα με 3.000 ευρώ, η οποία δεν έχει εντοπιστεί.

Το μυστήριο με τη βαλίτσα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 89χρονος έκρυβε κάτω από την καπαρντίνα του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο, τοποθετημένο σε ειδική θήκη παρόμοια με εκείνες που χρησιμοποιούν αστυνομικοί. Μαζί του είχε και μία σακούλα γεμάτη σφαίρες, γεγονός που αύξανε δραματικά τον κίνδυνο, ιδίως καθώς στο ξενοδοχείο διέμεναν εκείνη τη στιγμή μαθητές από σχολικές εκδρομές.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν με απόλυτη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε έκρηξη βίας σε έναν χώρο με τόσο μεγάλη παρουσία ανηλίκων. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που δείχνουν πώς ο ηλικιωμένος είχε οργανώσει τη διαφυγή του.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, φέρεται να άλλαξε τρία ταξί, ενώ σε ένα από αυτά φέρεται να άφησε πίσω του μία βαλίτσα που περιείχε περίπου 3.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το ποσό έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδίαζε να φύγει από την Ελλάδα, με προορισμό αρχικά την Ιταλία και στη συνέχεια το Στρασβούργο.

