«Πέρα από τα Όρια»: Ένα αθλητικό γεγονός στη μνήμη του Νάσου και των αδικοχαμένων φιλάθλων!

Η Κυριακή 10 Μαΐου θα είναι ξεχωριστή για όλους τους φιλάθλους στη Θεσσαλονίκη, που θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν, να περπατήσουν και να στείλουν το πιο υγιές και ισχυρό μήνυμα τιμώντας τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και το φίλαθλο πνεύμα, μέσα από την συμμετοχή τους στο «Πέρα από τα Όρια»!

Ένα νέο αθλητικό γεγονός, που έρχεται για να ενώσει όσους αγαπούν τον αθλητισμό, χωρίς αντιπαλότητες, χωρίς διαχωρισμούς και με σεβασμό για όλους τους αδικοχαμένους φιλάθλους που δεν έφυγαν ποτέ από την σκέψη και από την καρδιά μας!

Το «Πέρα από τα Όρια» θα ξεκινήσει με την Πορεία Μνήμης 2 χλμ. (ώρα έναρξης: 13:00), με αφετηρία το γήπεδο της Τούμπας και τερματισμό μπροστά από το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου, στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Κατόπιν, μετά την σύντομη στάση για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου, από το ίδιο σημείο θα δοθεί η εκκίνηση του Δρόμου Υγείας και Φιλίας 3 χλμ. (ώρα έναρξης: 14:00), στον οποίο οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία τρέχοντας ή περπατώντας, περνώντας διαδοχικά από τις οδούς Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Σκύρου, Διογένους και Μικράς Ασίας, για να καταλήξουν στο σημείο τερματισμού μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας.

Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για όλους, χωρίς να απαιτείται χρηματικό αντίτιμο ή εγγραφή! Όλοι οι φίλαθλοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, θα είναι ευπρόσδεκτοι για να δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο ποτάμι γεμάτο από ενέργεια και θετική διάθεση, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον αθλητισμό και για τα χρώματα της ομάδας τους και καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.

Η νέα διοργάνωση, που διεξάγεται στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων, υλοποιείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πέρα από τα Όρια» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Η διοργάνωση εξυμνεί το φίλαθλο πνεύμα, καταδικάζει τη βία από όπου κι αν προέρχεται και παράλληλα προάγει την υιοθέτηση του υγιούς τρόπου διαβίωσης, δείχνοντας τον δρόμο προς τον αθλητισμό υγείας, ο οποίος επιδρά θετικά στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, του επιπέδου ευτυχίας και της ποιότητας ζωής.

Ο Νίκος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Πέρα από τα Όρια» και του ιστορικού σωματείου ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ που διοργανώνει τον Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του για τη θέσπιση του νέου αθλητικού γεγονότος, τονίζοντας: «Είναι ένα αθλητικό γεγονός αφιερωμένο στην οικογένεια του Νάσου Κωνσταντίνου για να τιμήσουμε τη μνήμη του, να αποκαταστήσουμε μια αδικία καθώς η δολοφονία του αδερφού μας Νάσου, που δέχτηκε άνανδρη επίθεση είχε περάσει στα ψιλά γράμματα της ιστορίας. “ΝΑΣΟ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ”».

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://peraapotaoria.gr/.



