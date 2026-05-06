NEPENTHE PANORAMA: Ένα Sunset Event στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πανοραμική θέα της Αθήνας

Κυριακή 10 Μαΐου 2026 · Panoramic Steps · Echonomist & Fiona Kraft

Το NEPENTHE επιστρέφει με ένα νέο επεισόδιο! Την Κυριακή 10 Μαΐου, τα Πανοραμικά Σκαλοπάτια του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γίνονται για πρώτη φορά σκηνικό για ένα open-air NEPENTHE Event.

Το νέο επεισόδιο φέρει τον τίτλο PANORAMA για έναν απλό λόγο: η θέα από τα Πανοραμικά Σκαλοπάτια, με όλη την πόλη και τη θάλασσα, σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα δεν είχε φιλοξενήσει κάτι τέτοιο.

Το ΚΠΙΣΝ είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά έργα της σύγχρονης Αθήνας. Σχεδιασμένο από τον Renzo Piano, με θέα στο Σαρωνικό και τον Αττικό ορίζοντα, έχει γίνει σημείο αναφοράς για την πόλη από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του.

Στοιχεία εκδήλωσης

Ημερομηνία: Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ώρες: 17:00 – 23:00 (Οι πόρτες κλείνουν στις 18:30)

Τοποθεσία: Πανοραμικά Σκαλοπάτια, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα

Εισιτήρια: https://events.musicofourdesire.com/event/6hpy-nepenthe-panorama-s04e04-event-athens-greece

Line-up

Echonomist · Fiona Kraft · BRB · Evanjelia · Pablo Nuevo

Echonomist

Indie dance · Melodic techno · Melodic house

Ο Πέτρος Μαγγανάρης, γνωστός ως Echonomist, είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής διεθνώς. Με κυκλοφορίες σε labels όπως τα Innervisions, Afterlife και Kompakt, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη καλλιτεχνών όπως ο Dixon, οι Âme και οι Tale Of Us. Παραγωγός και performer με συνεχή παρουσία σε διεθνείς σκηνές, ο Echonomist αντιπροσωπεύει ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ελληνική ηλεκτρονική μουσική προς τα έξω.

Fiona Kraft

Afro house · Melodic house

DJ, παραγωγός και ιδρύτρια της δισκογραφικής NON MERCI MUSIC, η Fiona Kraft έχει εμφανιστεί σε ορόσημα της παγκόσμιας club culture: Fabric London, Watergate Berlin, Hi Ibiza, Ultra Music Festival South Africa. Τα sets της συνδυάζουν μουσικότητα και ευφορική ενέργεια σε πάνω από 60 χώρες, χτίζοντας μια πορεία που ισορροπεί ανάμεσα στο underground και τις μεγάλες παραγωγές.

BRB

Melodic house

Ο Άγγελος, γνωστός ως BRB, είναι DJ, παραγωγός και ο δημιουργός πίσω από το NEPENTHE. Με groovy μελωδίες και επιρροές από τη melodic house σκηνή, συνεργάζεται με διεθνείς καλλιτέχνες και συνεχίζει να διαμορφώνει ένα concept που έχει αλλάξει τον τρόπο που βιώνουμε τη μουσική στην Αθήνα.

Evanjelia

Παρουσιάστρια, DJ και παραγωγός με παρουσία σε μεγάλα TV projects, στο Mad TV και στον Music 89.2, η Evanjelia μετέφερε την ενέργειά της στις DJ performances και στη μουσική παραγωγή. Ένα νέο κεφάλαιο σε μια πορεία που πάντα κινούνταν γύρω από τη μουσική.

Pablo Nuevo

Αθηναίος παραγωγός και DJ με βαθιά σχέση με τη μουσική από μικρή ηλικία. Αφοσιωμένος στη μελέτη της παραγωγής και στην εξερεύνηση διαφορετικών ήχων, ο Pablo Nuevo χτίζει με συνέπεια τη δική του μουσική γλώσσα.

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (visitgreece.gr).

