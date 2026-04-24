Συνελήφθη στην Εθνική Οδό γνωστός πρωταθλητής τζούντο: Μετέφερε 1.150.000 ευρώ σε... σακούλες σούπερ μάρκετ (vid)

Ο πρωταθλητής δηλώνει ότι μετέφερε χρήματα για επιχειρηματίες, αλλά οι Αρχές εξετάζουν πιο βαριά σενάρια.

Ένας έλεγχος που ξεκίνησε σαν ακόμη μία τυπική διαδικασία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, κατέληξε σε μία υπόθεση που έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο ύψος του Κιάτου, αστυνομικοί σταμάτησαν όχημα στο οποίο επέβαινε γνωστός πρωταθλητής μαχητικού σπορ και αυτό που βρήκαν στο πορτμπαγκάζ άλλαξε αμέσως τη ροή της βραδιάς.

Μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ υπήρχαν 1.150.000 ευρώ σε μετρητά. Χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ, στοιβαγμένα με τρόπο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στους έμπειρους αστυνομικούς που έκαναν τον έλεγχο.

Η στιγμή του ελέγχου

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ προχώρησαν σε έλεγχο του ΙΧ. Ο 43χρονος, με παρελθόν σε διεθνείς διοργανώσεις και διακρίσεις σε νεαρή ηλικία, δεν είχε μέχρι σήμερα απασχολήσει τις Αρχές.

Η εικόνα, ωστόσο, με το άνοιγμα του πορτμπαγκάζ ήταν αρκετή για να οδηγήσει άμεσα στην προσαγωγή του. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου εξεταζόταν για ώρες από τα αρμόδια στελέχη.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο αθλητής εμφανίστηκε ψύχραιμος και έδωσε τη δική του εκδοχή για τα χρήματα. «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο», φέρεται να είπε.

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί το βασικό στοιχείο που εξετάζουν τώρα οι Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή ή για κάτι πολύ πιο σύνθετο.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Η έρευνα κινείται σε τρία βασικά επίπεδα. Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο τα χρήματα να συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα. Το δεύτερο σχετίζεται με πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες. Το τρίτο εξετάζει το σενάριο εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο φερόμενος ως τελικός αποδέκτης των χρημάτων στην Πελοπόννησο. Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του ποσού και να διαπιστώσουν αν υπάρχει ευρύτερο δίκτυο πίσω από τη μεταφορά.

Ελεύθερος με όρους, αλλά με ανοιχτά ερωτήματα

Ο 43χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ωστόσο παραμένει στη διάθεση των Αρχών και αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν την προέλευση των χρημάτων.

Το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενη εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη λειτουργεί υπέρ του, αλλά δεν αρκεί για να κλείσει την υπόθεση. Το βάρος πλέον πέφτει στην τεκμηρίωση.

