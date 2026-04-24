Η λίστα με τις 251 «Απάτητες Παραλίες» της Ελλάδας: Ποιες προστέθηκαν και τι αλλάζει φέτος

Νέα ΚΥΑ ενισχύει την προστασία ευαίσθητων ακτών, προσθέτοντας 13 ακόμη παραλίες στο καθεστώς αυστηρών περιορισμών.

Σε μια περίοδο που η πίεση στις ελληνικές παραλίες αυξάνεται συνεχώς, το κράτος επιχειρεί να βάλει πιο σαφή όρια. Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, επεκτείνεται το πλαίσιο προστασίας για τις λεγόμενες «απάτητες παραλίες», δηλαδή τις ακτές που παραμένουν ουσιαστικά ανέγγιχτες από οργανωμένες παρεμβάσεις και τουριστική εκμετάλλευση.

Η απόφαση, που υπογράφτηκε από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τροποποιεί την ισχύουσα ΚΥΑ και αυξάνει τον αριθμό των προστατευόμενων παραλιών από 238 σε 251.

Τι αλλάζει με την νέα απόφαση

Με την τροποποίηση αυτή, εντάσσονται επιπλέον παραλίες στο καθεστώς αυστηρής προστασίας, με στόχο να διασφαλιστεί η φυσική τους μορφή και η οικολογική τους ισορροπία. Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή περιβαλλοντική αξία, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να αλλοιώσει ανεπανόρθωτα το τοπίο.

Στις συγκεκριμένες ακτές απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης, δηλαδή δεν επιτρέπονται οργανωμένες εγκαταστάσεις όπως ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ περιορίζεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να επηρεάσει τη φυσική τους κατάσταση.

Έμφαση σε περιοχές Natura

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παραλίες που βρίσκονται εντός περιοχών του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000. Εκεί, τα μέτρα είναι ακόμη πιο αυστηρά, καθώς στόχος είναι η προστασία ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούνται σε αυτές τις ζώνες.

Η ένταξη περισσότερων ακτών σε αυτό το πλαίσιο δείχνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί ένα κομμάτι της ελληνικής ακτογραμμής χωρίς έντονες παρεμβάσεις, σε μια εποχή που η τουριστική ανάπτυξη επεκτείνεται σχεδόν παντού.

παγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Η λίστα με τις 251 «Απάτητες Παραλίες»

