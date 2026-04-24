«Θα βλέπουμε φώτα στη Σελήνη»: Πότε θα ζουν άνθρωποι εκεί

Ειδικοί προβλέπουν ότι άνθρωποι θα ζουν και θα εργάζονται στη Σελήνη μέσα στη δεκαετία του 2030, με βάσεις, επενδύσεις και νέα διαστημική οικονομία.

Η προοπτική μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας και εγκατάστασης στη Σελήνη μετακινείται πλέον από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας στην πραγματικότητα, καθώς κορυφαία στελέχη της διαστημικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζουν και θα εργάζονται εκεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Voyager Technologies, Dylan Taylor, δήλωσε ότι έως τα τέλη της δεκαετίας του 2020 αναμένεται η δημιουργία των πρώτων σεληνιακών βάσεων, πιθανότατα με τη μορφή φουσκωτών βιότοπων με συστήματα υποστήριξης ζωής.

Όπως σημείωσε, στις αρχές της δεκαετίας του 2030 η εικόνα του φεγγαριού θα αλλάξει: «Θα υπάρχουν φώτα στη Σελήνη, γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζουν και θα εργάζονται εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο CONVERGE LIVE στη Σιγκαπούρη.

Η δυναμική του κλάδου ενισχύεται από την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα και τον ανταγωνισμό μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Η SpaceX του Elon Musk φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία μιας αυτοσυντηρούμενης πόλης στη Σελήνη μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, ενώ η Blue Origin έχει ήδη ανακοινώσει στροφή προς τη δημιουργία μόνιμης σεληνιακής παρουσίας.

Έργα εν εξελίξει

Παράλληλα, η επόμενη γενιά διαστημικών υποδομών βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Το έργο Starlab, στο οποίο συμμετέχει η Voyager, φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον International Space Station μετά την προγραμματισμένη απόσυρσή του το 2030.

Στο ίδιο πλαίσιο, η αποστολή Artemis II θεωρείται κομβική για την επιστροφή ανθρώπων σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, με τον Justin Trudeau να τη χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα σημαντική» για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.

Την ίδια στιγμή, η λεγόμενη «σεληνιακή οικονομία» δείχνει σημάδια ταχείας ανάπτυξης, ενώ η χαμηλή γήινη τροχιά -όπως ορίζεται από τη NASA- προσελκύει επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέες εφαρμογές, όπως data centers στο διάστημα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκονται ήδη σε αρχικά στάδια υλοποίησης.

Οι εξελίξεις αυτές συνθέτουν ένα νέο τοπίο, όπου το διάστημα δεν αποτελεί απλώς πεδίο εξερεύνησης, αλλά αναδυόμενο χώρο οικονομικής δραστηριότητας. Και, όπως όλα δείχνουν, η Σελήνη ενδέχεται να αποτελέσει το πρώτο «εξωγήινο» βήμα μόνιμης ανθρώπινης εγκατάστασης.

